Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Шахтер показал, как выглядит стадион в Кракове за день до игры ЛК
Лига конференций
20 августа 2025, 23:32 | Обновлено 20 августа 2025, 23:48
Соперником горняков в квалификации Лиги конференций будет клуб Серветт

ФК Шахтер

20 августа, за день до домашнего поединка с Серветтом, футболисты «Шахтера» провели традиционную предматчевую тренировку.

Занятие прошло на городском стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове, где проходят домашние еврокубковые матчи горняков

Первый матч квалификации Q4 Лиги конференций УЕФА «Шахтер» – «Серветт» состоится 21 августа.

Команды встретятся на городском стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове (Польша). Игра начнется в 21:00 по киевскому времени.

Николай Степанов
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
