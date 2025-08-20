20 августа, за день до домашнего поединка с Серветтом, футболисты «Шахтера» провели традиционную предматчевую тренировку.

Занятие прошло на городском стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове, где проходят домашние еврокубковые матчи горняков

Первый матч квалификации Q4 Лиги конференций УЕФА «Шахтер» – «Серветт» состоится 21 августа.

Команды встретятся на городском стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове (Польша). Игра начнется в 21:00 по киевскому времени.

ФОТО. Шахтер показал, как выглядит стадион в Кракове за день до игры ЛК