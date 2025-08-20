ФОТО. Шахтер показал, как выглядит стадион в Кракове за день до игры ЛК
Соперником горняков в квалификации Лиги конференций будет клуб Серветт
20 августа, за день до домашнего поединка с Серветтом, футболисты «Шахтера» провели традиционную предматчевую тренировку.
Занятие прошло на городском стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове, где проходят домашние еврокубковые матчи горняков
Первый матч квалификации Q4 Лиги конференций УЕФА «Шахтер» – «Серветт» состоится 21 августа.
Команды встретятся на городском стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове (Польша). Игра начнется в 21:00 по киевскому времени.
