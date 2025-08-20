Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Шахтер провел финальную тренировку в преддверии матча с Серветтом
Лига чемпионов
20 августа 2025, 23:45
ФОТО. Шахтер провел финальную тренировку в преддверии матча с Серветтом

Матч квалификации Q4 Лиги конференций состоится в польском Кракове

ФК Шахтер

20 августа, за день до домашнего поединка с Серветтом, футболисты «Шахтера» провели традиционную предматчевую тренировку на городском стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове, где принимают своих соперников в этом еврокубковом сезоне.

Стартовые 15 минут занятия команды, согласно регламенту УЕФА, были открыты для СМИ: представители медиа получили возможность увидеть разминку и упражнения с мячом в исполнении «горняков». После этого игроки донецкой команды продолжили работу за закрытыми дверями и в основной части сессии уделили внимание тактическим и игровым упражнениям, пассингу и ударам по воротам. В общей сложности тренировка длилась около часа.

Первый матч квалификации Q4 Лиги конференций УЕФА «Шахтер» – «Серветт» состоится 21 августа на городском стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове (Польша). Игра начнется в 21:00 по киевскому времени.

Шахтер Донецк Арда Туран Лига конференций Шахтер - Серветт фото тренировка
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
