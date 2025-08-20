Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нападающий Астон Вилли стал 7-м англичанином подряд, получившим награду PFA
Англия
20 августа 2025, 23:11 |
140
0

Нападающий Астон Вилли стал 7-м англичанином подряд, получившим награду PFA

Кто были шесть соотечественников Моргана Роджерса, которые получили премию перед ним?

20 августа 2025, 23:11 |
140
0
Нападающий Астон Вилли стал 7-м англичанином подряд, получившим награду PFA
Getty Images/Global Images Ukraine. Морган Роджерс

Нападающий «Астон Вилли» Морган Роджерс стал лучшим молодым игроком АПЛ сезона 2024/25 по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).

Он стал седьмым англичанином подряд, получившим эту награду. До 23-летнего Моргана премию получали: Коул Палмер, Букайо Сака, Фил Фоден (дважды подряд), Трент Александер-Арнольд и Рахим Стерлинг. Лучшим игроком прошлого розыгрыша АПЛ был признан Мохамед Салах из «Ливерпуля».

В прошлом сезоне Премьер-лиги Роджерс принял участие в 37 матчах, отличившись 8 забитыми мячами и 10 результативными передачами. Команда английского нападающего заняла шестое место в турнирной таблице турнира.

По теме:
Лидеры АПЛ по основным статистическим показателям после первого тура
Чем отличился Салиба, попав в лучшую команду АПЛ по версии PFA?
РБ Лейпциг определился с заменой Хави Симонса. Это футболист Ливерпуля
Морган Роджерс Ливерпуль чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига лучший игрок Мохамед Салах PFA лучший молодой игрок Трент Александер-Арнольд Коул Палмер Букайо Сака Фил Фоден Рахим Стерлинг
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Нули на табло. Селтик сыграл вничью с Кайратом
Футбол | 20 августа 2025, 23:59 0
Нули на табло. Селтик сыграл вничью с Кайратом
Нули на табло. Селтик сыграл вничью с Кайратом

Все решится в ответной игре в Казахстане

Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Футбол | 20 августа 2025, 19:59 26
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы

В четверг команда сыграет против Маккаби

Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Футбол | 20.08.2025, 00:07
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
Футбол | 20.08.2025, 08:10
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
Рома приняла решение по Довбику после предложения Наполи
Футбол | 20.08.2025, 02:46
Рома приняла решение по Довбику после предложения Наполи
Рома приняла решение по Довбику после предложения Наполи
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
20.08.2025, 07:42 3
Бокс
Паркер отреагировал на то, что Усик попросил отсрочку на бой с ним
Паркер отреагировал на то, что Усик попросил отсрочку на бой с ним
20.08.2025, 04:00 2
Бокс
Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд
Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд
20.08.2025, 13:41 13
Футбол
Арне СЛОТ: «Смотришь на игру Вирца и думаешь – серьезно?»
Арне СЛОТ: «Смотришь на игру Вирца и думаешь – серьезно?»
19.08.2025, 00:45
Футбол
Экс-игрок ПСЖ – о Забарном: «Это меня поразило больше всего»
Экс-игрок ПСЖ – о Забарном: «Это меня поразило больше всего»
19.08.2025, 16:28
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
19.08.2025, 18:40 44
Другие виды
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
19.08.2025, 07:51 91
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»
Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»
20.08.2025, 05:55 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем