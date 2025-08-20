Нападающий Астон Вилли стал 7-м англичанином подряд, получившим награду PFA
Кто были шесть соотечественников Моргана Роджерса, которые получили премию перед ним?
Нападающий «Астон Вилли» Морган Роджерс стал лучшим молодым игроком АПЛ сезона 2024/25 по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).
Он стал седьмым англичанином подряд, получившим эту награду. До 23-летнего Моргана премию получали: Коул Палмер, Букайо Сака, Фил Фоден (дважды подряд), Трент Александер-Арнольд и Рахим Стерлинг. Лучшим игроком прошлого розыгрыша АПЛ был признан Мохамед Салах из «Ливерпуля».
В прошлом сезоне Премьер-лиги Роджерс принял участие в 37 матчах, отличившись 8 забитыми мячами и 10 результативными передачами. Команда английского нападающего заняла шестое место в турнирной таблице турнира.
An English player has been named the PFA Young Player's Player of the Year in each of the last seven seasons:— Squawka (@Squawka) August 19, 2025
◎ Raheem Sterling
◎ Trent Alexander-Arnold
◎ Phil Foden
◎ Phil Foden
◎ Bukayo Saka
◎ Cole Palmer
◉ Morgan Rogers 🆕
The run continues. 🏴#PFAawards pic.twitter.com/kwIIXedmy7
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Все решится в ответной игре в Казахстане
В четверг команда сыграет против Маккаби