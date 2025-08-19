ОФИЦИАЛЬНО. Футболисты выбрали лучшего игрока в прошлом сезоне АПЛ
Награду третий раз в карьере получил Мохамед Салах
Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) официально признала египетского вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха лучшим футболистом Английской Премьер-лиги сезона 2024/25.
33-летний футболист получил эту награду в третий раз в карьере, что является рекордным показателем за всю историю существования престижной премии.
В сезоне АПЛ 2024/25 Мохамед Салах провел 38 матчей, отличившись 29 забитыми мячами и 18 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
That feeling when you win the PFA Players' Player of the Year award for a third time. 🏆🏆🏆 pic.twitter.com/SHtWFk8sSm— PFA (@PFA) August 19, 2025
