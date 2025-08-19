ОФИЦИАЛЬНО. Футболисты выбрали лучшего игрока в прошлом сезоне АПЛ

Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) официально признала египетского вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха лучшим футболистом Английской Премьер-лиги сезона 2024/25.

33-летний футболист получил эту награду в третий раз в карьере, что является рекордным показателем за всю историю существования престижной премии.

В сезоне АПЛ 2024/25 Мохамед Салах провел 38 матчей, отличившись 29 забитыми мячами и 18 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.