Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кто возьмет награду? Последние 10 лучших игроков АПЛ по версии PFA
Англия
19 августа 2025, 22:13 | Обновлено 19 августа 2025, 22:17
111
0

Кто возьмет награду? Последние 10 лучших игроков АПЛ по версии PFA

Уже совсем скоро организация объявит победителя

19 августа 2025, 22:13 | Обновлено 19 августа 2025, 22:17
111
0
Кто возьмет награду? Последние 10 лучших игроков АПЛ по версии PFA
Getty Images/Global Images Ukraine

Уже совсем скоро Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) официально объявит победителя премии «Лучший игрок АПЛ» сезона 2024/25.

В список претендентов на награду попали следующие игроки:

  • Мохамед Салах («Ливерпуль»)
  • Коул Палмер («Челси»)
  • Александер Исак («Ньюкасл»)
  • Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»)
  • Деклан Райс («Арсенал»)
  • Алексис Макаллистер («Ливерпуль»)

Прошлым победителем награды был английский нападающий «Манчестер Сити» Фил Фоден.

Список последних 10 лучших игроков АПЛ по версии PFA

  • 2023/24 – Фил Фоден (Манчестер Сити)
  • 2022/23 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
  • 2021/22 – Мохамед Салах (Ливерпуль)
  • 2020/21 – Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити)
  • 2019/20 – Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити)
  • 2018/19 – Вирджил ван Дейк (Ливерпуль)
  • 2017/18 – Мохамед Салах (Ливерпуль)
  • 2016/17 – Н'Голо Канте (Челси)
  • 2015/16 – Рияд Марез (Лестер)
  • 2014/15 – Эден Азар (Челси)

По теме:
Новичок АПЛ побил трансферный рекорд чемпионата
Арсенал продолжил свою беспроигрышную серию против команд большой шестерки
Лидс прервал безвыигрышную серию победителей Чемпионшипа
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига лучший игрок Фил Фоден PFA Эрлинг Холанд Мохамед Салах Коул Палмер Александер Исак Бруну Фернандеш Деклан Райс Алексис Макаллистер Кевин Де Брюйне Вирджил ван Дейк Н'Голо Канте Рияд Марез Эден Азар
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определены даты и время матчей 1/32 финала Кубка Украины 2025/26
Футбол | 19 августа 2025, 21:23 0
Определены даты и время матчей 1/32 финала Кубка Украины 2025/26
Определены даты и время матчей 1/32 финала Кубка Украины 2025/26

Матчи этого раунда пройдут с 22 по 25 августа

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал нападающего европейской сборной
Футбол | 19 августа 2025, 18:21 38
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал нападающего европейской сборной
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал нападающего европейской сборной

Батон Забергджа стал игроком «Металлиста 1925»

Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Футбол | 19.08.2025, 08:26
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
Футбол | 19.08.2025, 00:53
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
Другие виды | 19.08.2025, 18:40
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
18.08.2025, 06:23 22
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
18.08.2025, 07:53 3
Бокс
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
18.08.2025, 08:53 19
Футбол
Боб АРУМ: «Я ошеломлен решением судей. Он явно выиграл тот бой»
Боб АРУМ: «Я ошеломлен решением судей. Он явно выиграл тот бой»
18.08.2025, 04:37
Бокс
Полузащитник Динамо рассказал о своем уходе и разговоре с Шовковским
Полузащитник Динамо рассказал о своем уходе и разговоре с Шовковским
18.08.2025, 09:34 1
Футбол
Склоним головы. Российский Искандер унес жизнь мамы Катерины Табашник
Склоним головы. Российский Искандер унес жизнь мамы Катерины Табашник
18.08.2025, 09:00 2
Война
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
18.08.2025, 07:11 2
Теннис
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
18.08.2025, 01:32 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем