Англия19 августа 2025, 22:13 | Обновлено 19 августа 2025, 22:17
111
0
Кто возьмет награду? Последние 10 лучших игроков АПЛ по версии PFA
Уже совсем скоро организация объявит победителя
19 августа 2025, 22:13 | Обновлено 19 августа 2025, 22:17
111
0
Уже совсем скоро Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) официально объявит победителя премии «Лучший игрок АПЛ» сезона 2024/25.
В список претендентов на награду попали следующие игроки:
- Мохамед Салах («Ливерпуль»)
- Коул Палмер («Челси»)
- Александер Исак («Ньюкасл»)
- Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»)
- Деклан Райс («Арсенал»)
- Алексис Макаллистер («Ливерпуль»)
Прошлым победителем награды был английский нападающий «Манчестер Сити» Фил Фоден.
Список последних 10 лучших игроков АПЛ по версии PFA
- 2023/24 – Фил Фоден (Манчестер Сити)
- 2022/23 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- 2021/22 – Мохамед Салах (Ливерпуль)
- 2020/21 – Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити)
- 2019/20 – Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити)
- 2018/19 – Вирджил ван Дейк (Ливерпуль)
- 2017/18 – Мохамед Салах (Ливерпуль)
- 2016/17 – Н'Голо Канте (Челси)
- 2015/16 – Рияд Марез (Лестер)
- 2014/15 – Эден Азар (Челси)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 августа 2025, 21:23 0
Матчи этого раунда пройдут с 22 по 25 августа
Футбол | 19 августа 2025, 18:21 38
Батон Забергджа стал игроком «Металлиста 1925»
Футбол | 19.08.2025, 08:26
Футбол | 19.08.2025, 00:53
Другие виды | 19.08.2025, 18:40
Комментарии 0
Популярные новости
18.08.2025, 06:23 22
18.08.2025, 07:53 3
18.08.2025, 08:53 19
18.08.2025, 04:37
18.08.2025, 09:34 1
18.08.2025, 09:00 2
18.08.2025, 07:11 2
18.08.2025, 01:32 2