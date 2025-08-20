Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
20 августа 2025, 20:01 | Обновлено 20 августа 2025, 21:02
Первый поединок Q4 еврокубка состоится 21 августа в 21:00 по Киеву

Коллаж Sport.ua

21 августа донецкий Шахтер проведет первый матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 против швейцарского Серветта.

Поединок состоится на стадионе имени Хенрика Реймана в польском городе Краков. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответная игра между Серветтом и Шахтером запланирована на 28 число в Женеве.

Шахтер начал еврокубковый отбор с первого раунда Лиги Европы и успел пройти Ильвес (6:0, 0:0) и Бешикташ (4:2, 2:0). В Q3 ЛЕ горняки потерпели поражение от греческого Панатинаикоса (0:0, 0:0, пен. 3:4) и вылетели в ЛК.

Серветт стартовал с Q2 ЛЧ и уступил Виктории Пльзень (1:0, 1:3). А в третьем круге квалификации ЛЕ швейцарцы проиграли Утрехту (1:3, 1:2).

Победитель противостояния Шахтер – Серветт гарантирует себе место в основном этапе Лиги конференций сезона 2025/26.

Видеотрансляцию матча проводит телеканал УПЛ-ТВ, который доступен на MEGOGO. Также трансляция будет доступна на «Киевстар ТБ».

Шахтер – Серветт
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире
