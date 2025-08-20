Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
20 августа 2025, 15:43 | Обновлено 20 августа 2025, 16:22
1

Есть 3 изменения. Известна заявка Полесья на первый матч с Фиорентиной

Первый матч плей-офф квалификации Лиги конференций состоится 21 августа в 21:00

Есть 3 изменения. Известна заявка Полесья на первый матч с Фиорентиной
ФК Полесье

В четверг, 21 августа, состоится первый матч плей-офф квалификации Лиги конференций между житомирским «Полесьем» и «Фиорентиной».

Встречу примет «Футбол Татран Арена» в Прешове. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Накануне поединка житомиряне объявили заявку на игру.

По сравнению с предыдущим еврокубковым матчем, в ней произошло 3 изменения: Сергей Корнийчук заменил Анди Хадроя, Жоао Виале – Максима Мельниченко, а Ярослав Караман – Томера Йосефи.

Заявка «Полесья» на матч против «Фиорентины»:

Фиорентина Полесье Житомир Лига конференций
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
