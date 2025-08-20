Есть 3 изменения. Известна заявка Полесья на первый матч с Фиорентиной

В четверг, 21 августа, состоится первый матч плей-офф квалификации Лиги конференций между житомирским «Полесьем» и «Фиорентиной».

Встречу примет «Футбол Татран Арена» в Прешове. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Накануне поединка житомиряне объявили заявку на игру.

По сравнению с предыдущим еврокубковым матчем, в ней произошло 3 изменения: Сергей Корнийчук заменил Анди Хадроя, Жоао Виале – Максима Мельниченко, а Ярослав Караман – Томера Йосефи.

Заявка «Полесья» на матч против «Фиорентины»: