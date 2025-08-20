Сан-Паулу находится в шаге от рекорда Кубка Либертадорес
Беспроигрышная серия бразильского клуба насчитывает уже 17 матчей
В ответном матче 1/8 финала Кубка Либертадорес бразильский «Сан-Паулу» сыграл вничью с колумбийским «Атлетико Насьональ» (1:1), но прошел дальше после серии послематчевых пенальти (4:3).
Благодаря этой ничьей в игровое время «Сан-Паулу» продлил свою беспроигрышную серию в Кубке Либертадорес до 17 матчей.
Только две команды в истории турнира имели более длинную серию – бразильские «Атлетико Минейро» и «Палмейрас» (по 18).
Самые длинные беспроигрышные серии в игровое время в истории Кубка Либертадорес
- 18 – Атлетико Минейро (2019-22)
- 18 – Палмейрас (2021-22)
- 17 – Спортинг Кристал (1962-69)
- 17 – Фламенго (2020-21)
- 17 – Палмейрас (2023-24)
- 17 – Сан-Паулу (2024-25)
