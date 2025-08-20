Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Либертадорес
20 августа 2025, 14:52
89
0

Беспроигрышная серия бразильского клуба насчитывает уже 17 матчей

Сан-Паулу находится в шаге от рекорда Кубка Либертадорес
Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном матче 1/8 финала Кубка Либертадорес бразильский «Сан-Паулу» сыграл вничью с колумбийским «Атлетико Насьональ» (1:1), но прошел дальше после серии послематчевых пенальти (4:3).

Благодаря этой ничьей в игровое время «Сан-Паулу» продлил свою беспроигрышную серию в Кубке Либертадорес до 17 матчей.

Только две команды в истории турнира имели более длинную серию – бразильские «Атлетико Минейро» и «Палмейрас» (по 18).

Самые длинные беспроигрышные серии в игровое время в истории Кубка Либертадорес

  • 18 – Атлетико Минейро (2019-22)
  • 18 – Палмейрас (2021-22)
  • 17 – Спортинг Кристал (1962-69)
  • 17 – Фламенго (2020-21)
  • 17 – Палмейрас (2023-24)
  • 17 – Сан-Паулу (2024-25)
Кубок Либертадорес Сан-Паулу Атлетико Насьональ Атлетико Минейро Палмейрас статистика Фламенго
