Сан-Паулу находится в шаге от рекорда Кубка Либертадорес

В ответном матче 1/8 финала Кубка Либертадорес бразильский «Сан-Паулу» сыграл вничью с колумбийским «Атлетико Насьональ» (1:1), но прошел дальше после серии послематчевых пенальти (4:3).

Благодаря этой ничьей в игровое время «Сан-Паулу» продлил свою беспроигрышную серию в Кубке Либертадорес до 17 матчей.

Только две команды в истории турнира имели более длинную серию – бразильские «Атлетико Минейро» и «Палмейрас» (по 18).

Самые длинные беспроигрышные серии в игровое время в истории Кубка Либертадорес

18 – Атлетико Минейро (2019-22)

18 – Палмейрас (2021-22)

17 – Спортинг Кристал (1962-69)

17 – Фламенго (2020-21)

17 – Палмейрас (2023-24)

17 – Сан-Паулу (2024-25)