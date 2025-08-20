Дело Босмана – цветочки. Иск Лассана Диарра может взорвать футбольный рынок

40-летний Лассана Диарра завершил играть в футбол в 2019-м в рядах Пари Сен-Жермен. К этому моменту он провел 34 матча за национальную сборную Франции, хотя на крупных международных турнирах в футболке «трехцветных» так и не сыграл ни одной минуты. На клубном уровне Диарра защищал цвета Челси, Арсенала, Реала, ПСЖ, становился чемпионом Англии, Испании, дважды – чемпионом Франции. Он был достаточно близок к статусу звезды мирового уровня, однако какой-то малости Лассана всегда не хватало.

В начале сентября 2012 года Диарра покинул Реал, чтобы за 5 миллионов евро перебраться в махачкалинский анжи. В этот клуб тогда щедро вливал десятки, а то и сотни миллионов евро, один из кошельков путинской системы сулейман керимов. Однако уже через год ситуация в анжи изменилась кардинально, и все дорогостоящие легионеры были вынуждены искать себе новое место работы. Диарра не пожелал покидать россию, перейдя в московский локомотив за 12 миллионов евро. Дальнейшее развитие событий лишь доказало французскому легионеру, что связываться с “болотными” не следовало. Лассана не сработался с тогдашним наставником локомотива Леонидом Кучуком, и летом 2014 года в одностороннем порядке расторг с контракт с “железнодорожниками”.

Диарра пошел искать новое место работы, согласовав все подробности сотрудничества с Шарлеруа, но внезапно для себя узнал, что локомотив не подал в Международную федерацию футбола (ФИФА) документы о завершении сотрудничества. Более того, российский клуб потребовал компенсации в размере 20 миллионов евро, из-за чего дело через какое-то время перешло в судебную плоскость. ФИФА не выдала хавбеку временный трансферный лист, а Шарлеруа не рискнул связываться с чиновниками Королевской бельгийской футбольной ассоциации, боясь, что в случае проблем клубу придется взять на себя выплату всей суммы, на которую оштрафуют Диарра.

Вернуться в профессиональный футбол Диарра сумел лишь летом 2015-го. Тогда хавбек договорился с Марселем, который понимал, что получает футболиста с неопределенным трансферным документом. Спустя несколько лет Лассана, уже не игравший на тот момент в Марселе, вспоминал, что этот клуб предал его. Якобы изначально стороны, помимо традиционного контракта, заключали дополнительное соглашение, по которому провансальцы на случай, если Диарра проигрывал суд локомотиву, обязаны были либо выплатить за него компенсацию россиянам, либо мгновенно предоставить игроку статус свободного агента без выплаты неустойки со стороны игрока.

Как бы там ни было, а Диарра пришлось заплатить 10 миллионов евро локомотиву, после чего он перевел разбирательства из спортивной плоскости в гражданскую. Француз подал иск в Европейский суд на ФИФА, и 4 октября минувшего года тот постановил, что “некоторые правила ФИФА, касающиеся международных трансферов профессиональных футболистов, противоречат законодательству Европейского союза”, в частности, “свободному перемещению рабочей силы внутри стран ЕС” и “свободе конкуренции”. О каких правилах идет речь? О тех, что регулируют одностороннее расторжение контрактов между игроками и их клубами. И которые, по крайней мере до сих пор, “создавали значительные риски – юридические, финансовые и спортивные – как для игроков, желающих покинуть клуб, так и для клубов, желающих их подписать. Эти риски в совокупности могут препятствовать международным трансферам таких игроков”.

Уже тогда, осенью 2024-го, эксперты называли решение Европейского суда по иску Диарра чем-то более взрывоопасным для привычной трансферной системы мирового футбола, нежели нашумевшее “дело Босмана” из 90-х годов минувшего века. Фактически судебная инстанция признала незаконными многие ключевые положения правил ФИФА. В их числе оказалась и трансферная комиссия, уплачиваемая клубами, то есть вознаграждение, согласованное двумя работодателями для обеспечения услуг футболиста. Отныне, как постановил Европейский суд, она больше не может быть использована для расчета компенсации на случай расторжения игроком контракта в одностороннем порядке. Такая компенсация должна быть ограничена остаточной стоимостью трудового соглашения (высчитываемого через зарплату) с возможным уменьшением или увеличением в соответствии с национальным законодательством.

Getty Images/Global Images Ukraine

Говоря проще: Европейский суд постановил, что локомотив, а также Палата по разрешению споров ФИФА и Спортивный арбитражный суд не имели права включать в сумму компенсации Диарра за досрочный разрыв контракта с локомотивом сумму в 12 миллионов евро, уплаченную москвичами в виде трансферной компенсации анжи. Речь могла вестись только об остаточной сумме по трудовому договору между футболистом и “железнодорожниками”, то есть о зарплате, которую Лассана не успел отработать.

После решения Европейского суда в свою пользу Диарра, как он недавно заявил в интервью агентству Reuters, несколько месяцев ждал, что ФИФА и Королевская бельгийская футбольная ассоциации свяжутся с ним с целью достижения дружественного урегулирования спора. Однако этого не произошло, и на днях Лассана пошел дальше – он, заручившись поддержкой FIFPro, – Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов – подал новый иск на ФИФА и футбольную ассоциацию Бельгии, которые не позволили ему почти десять лет назад перейти в Шарлеруа. От двух организаций экс-хавбек сборной Франции хочет получить денежную компенсацию в размере 65 миллионов евро “грязными” или 35 миллионов евро “чистыми”, если суд решит полностью удовлетворить его запрос.

“Я вынужден вести эту борьбу с августа 2014 года. Я делаю все это для себя. Но также и для менее известных и защищенных игроков, у которых нет финансовых и психологических возможностей противостоять ФИФА вплоть до обращения в суд”, – заявил Диарра.

В настоящий момент ФИФА хранит молчание по делу Диарра, однако эксперты в области права из многих стран сходятся во мнении, что организации, возглавляемой юристом Джанни Инфантино, придется нанять лучших адвокатов, чтобы минимизировать негативные последствия для себя. Компенсация, которую требует Диарра, также станет количественным ориентиром для всех его коллег, которые столкнулись или сталкиваются с аналогичными контрактными ситуациями. В этом месяце уже было объявлено о полномасштабном коллективном иске, поданным от имени более чем 100 тысяч профессиональных футболистов, который, по оценкам той же финансовой консалтинговой компании (Compass Lexecon), которая рассчитала компенсацию Диарра, оценивается в “несколько миллиардов евро в общей сложности”.

Исходя из этого, ФИФА вскоре должна будет выплатить компенсацию не только Диарра, но и многим другим футболистам, ранее пострадавшим от аналогичных ограничений. Таким образом, следующий этап судебного разбирательства обещает сосредоточиться на том, сколько компенсировать, а не на том, будет ли компенсация: нет сомнений, что ФИФА сделает все возможное, чтобы ограничить финансовые последствия этого дела, но столь же очевидно, что ей придется платить. Этот счет руководителям международного футбола выставил Лассана Диарра, и на его фоне дело Босмана уже кажется сущими цветочками…

Текст: meta.ua