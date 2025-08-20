ОФИЦИАЛЬНО. Украинский полузащитник подписал контракт с итальянским клубом
Эдуард Игнатов стал игроком «Читаделлы»
Украинский полузащитник Эдуард Игнатов подписал контракт с «Читаделлой». Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.
18-летний футболист выступал за молодежную команду клуба. Соглашение между Эдуардом и «Читаделлой» рассчитано до лета 2028 года.
В прошедшем сезоне Эдуард Игнатов провел 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 3 забитыми мячами и2 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 тысяч евро.
«Читаделла» выступает в Серии С.
Ранее сообщалось о том, что воспитанник «Динамо» перешел в клуб Ла Лиги.
