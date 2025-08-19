ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо перешел в клуб Ла Лиги

Воспитанник киевского «Динамо» Захар Осьмухин официально стал игроком испанского «Хетафе». Об этом сообщила агентская компания TALENTED BIRDS, основателями которой являются известные украинские экс-футболисты Роман Зозуля и Евгений Коноплянка.

Детали соглашения 15-летнего футболиста с клубом Ла Лиги не сообщаются.

Осьмухин играл за команду «Динамо» U-17. В сезоне 2023/24 он отличился 19 забитыми мячами и 15 голевыми передачами в чемпионате ДЮФЛ.

Ранее сообщалось, что Захар Осьмухин проходит просмотр в «Атлетико».