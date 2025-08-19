Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо перешел в клуб Ла Лиги
Испания
19 августа 2025, 22:48 |
1750
0

ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо перешел в клуб Ла Лиги

Захар Осьмухин продолжит карьеру в «Хетафе»

19 августа 2025, 22:48 |
1750
0
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо перешел в клуб Ла Лиги
Instagram. Захар Осьмухин

Воспитанник киевского «Динамо» Захар Осьмухин официально стал игроком испанского «Хетафе». Об этом сообщила агентская компания TALENTED BIRDS, основателями которой являются известные украинские экс-футболисты Роман Зозуля и Евгений Коноплянка.

Детали соглашения 15-летнего футболиста с клубом Ла Лиги не сообщаются.

Осьмухин играл за команду «Динамо» U-17. В сезоне 2023/24 он отличился 19 забитыми мячами и 15 голевыми передачами в чемпионате ДЮФЛ.

Ранее сообщалось, что Захар Осьмухин проходит просмотр в «Атлетико».

По теме:
Соглашение достигнуто. Аталанта усилится черногорским форвардом
Английский гранд предложил Барселоне серьезную сумму за полузащитника
120 млн евро. Ливерпуль нацелен лишь на одного форварда
Хетафе Динамо Киев трансферы трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ
Дмитрий Вус Источник: Instagram
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
Футбол | 19 августа 2025, 00:53 3
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»

Киллиан – о Доннарумме

ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
Другие виды | 19 августа 2025, 18:40 34
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок

Украинская легкоатлетка пропустит ближайшие 4 года

Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
Футбол | 19.08.2025, 21:31
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
Арне СЛОТ: «Смотришь на игру Вирца и думаешь – серьезно?»
Футбол | 19.08.2025, 00:45
Арне СЛОТ: «Смотришь на игру Вирца и думаешь – серьезно?»
Арне СЛОТ: «Смотришь на игру Вирца и думаешь – серьезно?»
Позор и стыд. Воспитанник Шахтера нашел себе команду на болотах
Футбол | 19.08.2025, 23:02
Позор и стыд. Воспитанник Шахтера нашел себе команду на болотах
Позор и стыд. Воспитанник Шахтера нашел себе команду на болотах
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
18.08.2025, 06:23 22
Футбол
Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина
Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина
18.08.2025, 14:27 95
Футбол
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
18.08.2025, 08:53 19
Футбол
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
18.08.2025, 01:32 2
Футбол
Склоним головы. Российский Искандер унес жизнь мамы Катерины Табашник
Склоним головы. Российский Искандер унес жизнь мамы Катерины Табашник
18.08.2025, 09:00 2
Война
Пакьяо назвал лучшего боксера в истории, который превзошел Усика и Али
Пакьяо назвал лучшего боксера в истории, который превзошел Усика и Али
18.08.2025, 05:32 2
Бокс
Дерек ЧИСОРА: «Поединок Усик – Итаума? Он его просто убьет на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Поединок Усик – Итаума? Он его просто убьет на ринге»
18.08.2025, 22:58 1
Бокс
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
18.08.2025, 07:53 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем