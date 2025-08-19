Испания19 августа 2025, 22:48 |
1750
0
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо перешел в клуб Ла Лиги
Захар Осьмухин продолжит карьеру в «Хетафе»
19 августа 2025, 22:48 |
1750
0
Воспитанник киевского «Динамо» Захар Осьмухин официально стал игроком испанского «Хетафе». Об этом сообщила агентская компания TALENTED BIRDS, основателями которой являются известные украинские экс-футболисты Роман Зозуля и Евгений Коноплянка.
Детали соглашения 15-летнего футболиста с клубом Ла Лиги не сообщаются.
Осьмухин играл за команду «Динамо» U-17. В сезоне 2023/24 он отличился 19 забитыми мячами и 15 голевыми передачами в чемпионате ДЮФЛ.
Ранее сообщалось, что Захар Осьмухин проходит просмотр в «Атлетико».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 августа 2025, 00:53 3
Киллиан – о Доннарумме
Другие виды | 19 августа 2025, 18:40 34
Украинская легкоатлетка пропустит ближайшие 4 года
Футбол | 19.08.2025, 21:31
Футбол | 19.08.2025, 00:45
Футбол | 19.08.2025, 23:02
Комментарии 0
Популярные новости
18.08.2025, 06:23 22
18.08.2025, 14:27 95
18.08.2025, 08:53 19
18.08.2025, 01:32 2
18.08.2025, 09:00 2
18.08.2025, 05:32 2
18.08.2025, 22:58 1
18.08.2025, 07:53 3