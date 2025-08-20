Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Контракт на пять лет. Доннарума согласился перейти в английский гранд
Франция
20 августа 2025, 13:41 |
691
1

Контракт на пять лет. Доннарума согласился перейти в английский гранд

Николо Скира сообщил, что итальянец договорился о переходе в «Манчестер Сити»

20 августа 2025, 13:41 |
691
1
Контракт на пять лет. Доннарума согласился перейти в английский гранд
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

Голкипер французского ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Николо Скира.

Английский «Манчестер Сити» провел успешные переговоры с парижской командой – во Франции готовы отпустить вратаря, чтобы не потерять его бесплатно через год. В услугах итальянца лично заинтересован главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола.

Доннарумма согласовал с английским клубом контракт на пять лет. ПСЖ получит за трансфер своего бывшего первого номера около 25 млн евро.

Сначала «Манчестер Сити» продаст своего голкипера Эдерсона в турецкий «Галатасарай», после чего оформит трансфер Джанлуиджи. Ожидается, что оба перехода состояться быстро, так как бразилец давно согласовал условия личного контракта с командой из Турции.

В прошлом сезоне голкипер ПСЖ сыграл 47 матчей, в которых пропустил 43 гола. В 17 случаях итальянец сохранил ворота неприкосновенными.

По теме:
Спортинг возобновит переговоры с донецким Шахтером о переходе вингера
До 70 млн евро. Победитель еврокубка готовит серьезный трансфер
Топ-клуб нацелился на звезду сборной Украины после травмы лидера
ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма Манчестер Сити Пеп Гвардиола Николо Скира трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Николай Титюк Источник: Николо Скира
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, какой футболист помогает Забарному адаптироваться в ПСЖ
Футбол | 20 августа 2025, 12:54 1
Стало известно, какой футболист помогает Забарному адаптироваться в ПСЖ
Стало известно, какой футболист помогает Забарному адаптироваться в ПСЖ

Грузинский вингер Хвича Кварацхелия общается с украинцем, чтобы тот быстрее освоился в Париже

Почему в трансфере Кевина из Шахтера в Фулхэм есть интерес четырех сторон
Футбол | 19 августа 2025, 16:05 29
Почему в трансфере Кевина из Шахтера в Фулхэм есть интерес четырех сторон
Почему в трансфере Кевина из Шахтера в Фулхэм есть интерес четырех сторон

Алексей Сливченко убежден, что уже этим летом вингер «горняков» должен уехать покорять АПЛ

Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Футбол | 20.08.2025, 00:07
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Следом за Бех-Романчук. Украинскую бегунью отстранили от соревнований
Другие виды | 20.08.2025, 09:23
Следом за Бех-Романчук. Украинскую бегунью отстранили от соревнований
Следом за Бех-Романчук. Украинскую бегунью отстранили от соревнований
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
Другие виды | 19.08.2025, 18:40
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Хер, який ніде нічого не виграв і не чути було його здобутки (я про Шевальє) коштує 40 млн, а гравець ,який привів ПСЖ до перемоги в ЛЧ ( шалена кількість відбитих пенальті з Лівером і Арсеналом), купу разів вигравав чемпіонат Франції та є першим номером збірної Італії -25 млн! 
Дебілізм.
Ответить
+2
Популярные новости
Склоним головы. Российский Искандер унес жизнь мамы Катерины Табашник
Склоним головы. Российский Искандер унес жизнь мамы Катерины Табашник
18.08.2025, 09:00 2
Война
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
19.08.2025, 00:53 3
Футбол
Хаби АЛОНСО: «То, что сделала Барселона – неправильно, я согласен с клубом»
Хаби АЛОНСО: «То, что сделала Барселона – неправильно, я согласен с клубом»
18.08.2025, 22:04 4
Футбол
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
19.08.2025, 08:26 3
Футбол
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
19.08.2025, 18:25 9
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 3-го тура: Динамо, Шахтер, ЛНЗ
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 3-го тура: Динамо, Шахтер, ЛНЗ
19.08.2025, 06:23 9
Футбол
Моуриньо намерен подписать в Фенербахче двух футболистов сборной Украины
Моуриньо намерен подписать в Фенербахче двух футболистов сборной Украины
18.08.2025, 19:37 6
Футбол
Без сенсации: определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Цинциннати
Без сенсации: определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Цинциннати
19.08.2025, 05:45
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем