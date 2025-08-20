Контракт на пять лет. Доннарума согласился перейти в английский гранд
Николо Скира сообщил, что итальянец договорился о переходе в «Манчестер Сити»
Голкипер французского ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Николо Скира.
Английский «Манчестер Сити» провел успешные переговоры с парижской командой – во Франции готовы отпустить вратаря, чтобы не потерять его бесплатно через год. В услугах итальянца лично заинтересован главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола.
Доннарумма согласовал с английским клубом контракт на пять лет. ПСЖ получит за трансфер своего бывшего первого номера около 25 млн евро.
Сначала «Манчестер Сити» продаст своего голкипера Эдерсона в турецкий «Галатасарай», после чего оформит трансфер Джанлуиджи. Ожидается, что оба перехода состояться быстро, так как бразилец давно согласовал условия личного контракта с командой из Турции.
В прошлом сезоне голкипер ПСЖ сыграл 47 матчей, в которых пропустил 43 гола. В 17 случаях итальянец сохранил ворота неприкосновенными.
🚨 Excl - Agreement in principle between Gigio #Donnarumma and #ManchesterCity for a contract until 2030. #MCFC are now working to sign him from #PSG, which have opened the door to the sale. The talks will advance as soon as Ederson leaves (agreed personal terms with Galatasaray) https://t.co/RX4ecf9Zig— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 20, 2025
