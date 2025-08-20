Спортинг возобновит переговоры с донецким Шахтером о переходе вингера
Лиссабонский клуб намерен вступить в борьбу с «Фулхэмом» за бразильца Кевина
Португальский «Спортинг» продолжает активную работу на трансферном рынке, чтобы усилить линию атаки для борьбы в новом сезоне.
Лиссабонский клуб провел переговоры с испанским «Депортиво» о переходе 22-летнего вингера Йеремая Эрнандеса, однако стороны не сумели уладить все финансовые детали будущего соглашения.
Ожидается, что «Спортинг» откажется от этого варианта и вступит в борьбу за подписание игрока донецкого «Шахтера» Кевина. Португальский клуб готов обратиться к «горнякам», чтобы узнать позицию донецкой команды.
Стоит отметить, что представитель Португалии ранее предлагал 30 млн евро за футболиста, но тогда клуб Премьер-лиге ответил отказом. В Лиссабоне готовы улучшить свое финансовое предложение.
«Спортингу» придеться выиграть борьбу у представителя Английской Премьер-лиги, так как в услугах 22-летнего футболиста заинтересован «Фулхэм», который готов оформить трансфер за 45 млн евро.
В нынешнем сезоне вингер провел три матча, в которых забил четыре гола. Контракт игрока с «горняками» истекает в декабре 2028 года, а его ориентировочная стоимость составляет 12 млн евро.
