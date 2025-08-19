Клуб АПЛ побьет трансферный рекорд ради игрока из чемпионата Украины
«Фулхэм» заплатит за Кевина, который выступает за донецкий «Шахтер», 45 или 50 млн евро
Английский «Фулхэм» готов оформить самый дорогой трансфер в своей истории ради футболиста из чемпионата Украины. Об этом сообщает Sky Sports.
Представитель Премьер-лиги провел успешные переговоры с донецким «Шахтером» о трансфере бразильского вингера Кевина. 22-летний футболист согласился продолжить карьеру в чемпионате Англии и теперь ждет оформления своего перехода.
Команды ведут переговоры о сумме трансфера – «горняки» требовали 50 млн евро, но «Фулхэм» пытается снизить эту цену до 45. Ожидается, что стороны сумеют договориться и цена не станет препятствием для трансфера Кевина.
Переход бразильца станет самым дорогим в истории команды – на данный момент рекорд принадлежит английскому полузащитнику Эмилю Смит-Роу, который в августе прошлого года ушел из «Арсенала» за 31,8 млн евро.
В нынешнем сезоне вингер провел три матча, в которых забил четыре гола. Контракт игрока с «горняками» истекает в декабре 2028 года, а его ориентировочная стоимость составляет 12 млн евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр попросил отложить время на переговоры с Паркером
Роман Саленко проведет сезон 2025/26 в составе луганской «Зари»