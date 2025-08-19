Клуб АПЛ побьет трансферный рекорд ради игрока из чемпионата Украины

Английский «Фулхэм» готов оформить самый дорогой трансфер в своей истории ради футболиста из чемпионата Украины. Об этом сообщает Sky Sports.

Представитель Премьер-лиги провел успешные переговоры с донецким «Шахтером» о трансфере бразильского вингера Кевина. 22-летний футболист согласился продолжить карьеру в чемпионате Англии и теперь ждет оформления своего перехода.

Команды ведут переговоры о сумме трансфера – «горняки» требовали 50 млн евро, но «Фулхэм» пытается снизить эту цену до 45. Ожидается, что стороны сумеют договориться и цена не станет препятствием для трансфера Кевина.

Переход бразильца станет самым дорогим в истории команды – на данный момент рекорд принадлежит английскому полузащитнику Эмилю Смит-Роу, который в августе прошлого года ушел из «Арсенала» за 31,8 млн евро.

В нынешнем сезоне вингер провел три матча, в которых забил четыре гола. Контракт игрока с «горняками» истекает в декабре 2028 года, а его ориентировочная стоимость составляет 12 млн евро.