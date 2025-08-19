Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб АПЛ побьет трансферный рекорд ради игрока из чемпионата Украины
Англия
19 августа 2025, 08:27 |
856
1

Клуб АПЛ побьет трансферный рекорд ради игрока из чемпионата Украины

«Фулхэм» заплатит за Кевина, который выступает за донецкий «Шахтер», 45 или 50 млн евро

19 августа 2025, 08:27 |
856
1
Клуб АПЛ побьет трансферный рекорд ради игрока из чемпионата Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин

Английский «Фулхэм» готов оформить самый дорогой трансфер в своей истории ради футболиста из чемпионата Украины. Об этом сообщает Sky Sports.

Представитель Премьер-лиги провел успешные переговоры с донецким «Шахтером» о трансфере бразильского вингера Кевина. 22-летний футболист согласился продолжить карьеру в чемпионате Англии и теперь ждет оформления своего перехода.

Команды ведут переговоры о сумме трансфера – «горняки» требовали 50 млн евро, но «Фулхэм» пытается снизить эту цену до 45. Ожидается, что стороны сумеют договориться и цена не станет препятствием для трансфера Кевина.

Переход бразильца станет самым дорогим в истории команды – на данный момент рекорд принадлежит английскому полузащитнику Эмилю Смит-Роу, который в августе прошлого года ушел из «Арсенала» за 31,8 млн евро.

В нынешнем сезоне вингер провел три матча, в которых забил четыре гола. Контракт игрока с «горняками» истекает в декабре 2028 года, а его ориентировочная стоимость составляет 12 млн евро.

По теме:
Форвард сборной Косова попрощался с клубом перед трансфером в УПЛ
Довбик или Фергюсон? Гасперини выбрал основного форварда на сезон 2025/26
Английский клуб заплатит 800 тысяч евро за игрока сборной Украины U-21
Кевин (Шахтер) Шахтер Донецк Фулхэм Арсенал Лондон Эмиль Смит-Роу трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: Sky Sports
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
Бокс | 19 августа 2025, 07:03 2
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы

Александр попросил отложить время на переговоры с Паркером

Полузащитник Динамо рассказал о своем уходе и разговоре с Шовковским
Футбол | 18 августа 2025, 09:34 0
Полузащитник Динамо рассказал о своем уходе и разговоре с Шовковским
Полузащитник Динамо рассказал о своем уходе и разговоре с Шовковским

Роман Саленко проведет сезон 2025/26 в составе луганской «Зари»

ПИХАЛЕНОК: «Маккаби – очень хорошая команда, они выглядели сильнее Пафоса»
Футбол | 19.08.2025, 05:29
ПИХАЛЕНОК: «Маккаби – очень хорошая команда, они выглядели сильнее Пафоса»
ПИХАЛЕНОК: «Маккаби – очень хорошая команда, они выглядели сильнее Пафоса»
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Футбол | 19.08.2025, 08:26
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Мечтал играть вместе с ним. Он заслуживает Золотой мяч»
Футбол | 18.08.2025, 11:52
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Мечтал играть вместе с ним. Он заслуживает Золотой мяч»
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Мечтал играть вместе с ним. Он заслуживает Золотой мяч»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MIRRA
Хоч заголовок поправили, а то вчора сформулювали так, начебто це рекордний продаж для кротів буде....
Ответить
0
Популярные новости
Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина
Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина
18.08.2025, 03:22 2
Футбол
Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина
Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина
18.08.2025, 14:27 93
Футбол
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
17.08.2025, 21:50
Теннис
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
17.08.2025, 23:43 43
Футбол
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
18.08.2025, 07:11 2
Теннис
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
19.08.2025, 07:51 18
Футбол
Килиан МБАППЕ: «То, что он сделал, этот игрок феномен»
Килиан МБАППЕ: «То, что он сделал, этот игрок феномен»
18.08.2025, 04:19
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
18.08.2025, 07:53 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем