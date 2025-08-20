Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Аль-Наср – Аль-Иттихад – 2:1. Ассист Роналду на Феликсе. Видео голов, обзор
Суперкубок Саудовской Аравии
Аль-Наср Эр-Рияд
19.08.2025 15:00 – FT 2 : 1
Аль-Иттихад
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
20 августа 2025, 11:27 | Обновлено 20 августа 2025, 11:29
Аль-Наср – Аль-Иттихад – 2:1. Ассист Роналду на Феликсе. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор полуфинала Суперкубка Саудовской Аравии

Аль-Наср – Аль-Иттихад – 2:1. Ассист Роналду на Феликсе. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 19 августа, состоялся полуфинальный матч Суперкубка Саудовской Аравии между клубами «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад».

Поединок прошёл на арене «Hong Kong Stadium» в городе Гонконг.

Победу в матче одержал «Аль-Наср», обыграв соперника со счётом 2:1.

Решающий гол забил новичок команды Жоау Феликс, который поразил ворота соперника после результативной передачи Криштиану Роналду.

Соперником «Аль-Насра» в финале станет победитель пары «Аль-Ахли» – «Аль-Кадасия».

Суперкубок Саудовской Аравии. Полуфинал, 19 августа

«Аль-Наср» – «Аль-Иттихад» – 2:1

Голы: Мане, 10; Феликс, 61 – Бергвейн, 16

Удаления: Мане, 25

Видеообзор матча:

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Аль-Наср Эр-Рияд).
25’
Садио Мане (Аль-Наср Эр-Рияд) получает красную карточку.
16’
ГОЛ ! Мяч забил Мусса Диаби (Аль-Иттихад).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Аль-Наср Эр-Рияд).
Криштиану Роналду Карим Бензема удаление (красная карточка) Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда Садио Мане Стивен Бергвейн Жоау Феликс Суперкубок Саудовской Аравии по футболу видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
