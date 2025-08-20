Аль-Наср – Аль-Иттихад – 2:1. Ассист Роналду на Феликсе. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор полуфинала Суперкубка Саудовской Аравии
Во вторник, 19 августа, состоялся полуфинальный матч Суперкубка Саудовской Аравии между клубами «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад».
Поединок прошёл на арене «Hong Kong Stadium» в городе Гонконг.
Победу в матче одержал «Аль-Наср», обыграв соперника со счётом 2:1.
Решающий гол забил новичок команды Жоау Феликс, который поразил ворота соперника после результативной передачи Криштиану Роналду.
Соперником «Аль-Насра» в финале станет победитель пары «Аль-Ахли» – «Аль-Кадасия».
Суперкубок Саудовской Аравии. Полуфинал, 19 августа
«Аль-Наср» – «Аль-Иттихад» – 2:1
Голы: Мане, 10; Феликс, 61 – Бергвейн, 16
Удаления: Мане, 25
Видеообзор матча:
События матча
