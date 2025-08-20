Моуриньо останется без трансфера. Переход украинца в Фенербахче сорвался

Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко останется в чемпионате Англии, несмотря на многочисленные слухи о его трансфере.

Главным претендентом на 28-летнего футболиста считался турецкий «Фенербахче». В услугах украинца был заинтересован главный тренер Жозе Моуриньо, который лично попросил руководство подписать Зинченко.

По информации Footballtransfer, стороны провели успешные предварительные переговоры и обсудили все детали потенциального перехода. Однако, трансфер сорвался из-за решения главного тренера «канониров» Микеля Артеты.

Наставник отказался отпускать Зинченко, так как считает, что защитник имеет солидный опыт выступлений в чемпионате Англии и поможет команде в новом сезоне.

Зинченко в прошлом сезоне провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт 28-летнего футболиста истекает в июне 2026 года.