Артета принял важное решение о будущем Зинченко в Арсенале

Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко с высокой вероятностью останется в чемпионате Англии. Об этом сообщил журналист Джордан Дэвис.

Главный тренер «канониров» не планирует отпускать 29-летнего футболиста и выступил против трансфера игрока в другую команду. Микель Артета считает, что Зинченко сыграет важную роль в новом сезоне, так как имеет солидный опыт выступлений в Премьер-лиге.

Кроме того, наставник ценит украинца за его универсальность – ожидается, что защитник будет чаще играть в центре поля, а не в обороне.

Сам футболист также полностью доволен своим положением, поэтому готов остаться в Лондоне и отработать свой контракт, который завершается в июне следующего года.

Зинченко в прошлом сезоне провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт 28-летнего футболиста истекает в июне 2026 года.