Англия
20 августа 2025, 09:53 |
«Не влиял на игру». Известный француз оценил дебют Дьекереша в Арсенале

Франк Лебеф удивлен действиями лондонцев на трансферном рынке

20 августа 2025, 09:53 |
«Не влиял на игру». Известный француз оценил дебют Дьекереша в Арсенале
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Бывший игрок лондонского «Челси» и сборной Франции, с которой он выиграл чемпионат мира 1998 года, Франк Лебеф высказался о дебютном матче Виктора Дьекереша в составе «Арсенала».

Шведский нападающий не слишком удачно проявил себя в матче с «Манчестер Юнайтед», завершив игру без единого удара.

«Меня волнует одно: зачем брать игрока вроде Дьекереша, если команда не играет так, чтобы его раскрыть? Все это напрасно.

Но в первом матче Виктора в Премьер-лиге мне показалось, что я смотрю на Хойлунда в «Манчестер Юнайтед». Он почти не влиял на игру.

Он хотел играть вертикально, прямо, с ритмом – но не получил ни одного полезного паса. Другие действовали медленно. Они были не на той же волне, что и он», – сказал Франк.

Арсенал Лондон Виктор Дьекереш чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Франк Лебеф
Андрей Витренко Источник: A Bola
