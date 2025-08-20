«Не влиял на игру». Известный француз оценил дебют Дьекереша в Арсенале

Бывший игрок лондонского «Челси» и сборной Франции, с которой он выиграл чемпионат мира 1998 года, Франк Лебеф высказался о дебютном матче Виктора Дьекереша в составе «Арсенала».

Шведский нападающий не слишком удачно проявил себя в матче с «Манчестер Юнайтед», завершив игру без единого удара.

«Меня волнует одно: зачем брать игрока вроде Дьекереша, если команда не играет так, чтобы его раскрыть? Все это напрасно.

Но в первом матче Виктора в Премьер-лиге мне показалось, что я смотрю на Хойлунда в «Манчестер Юнайтед». Он почти не влиял на игру.

Он хотел играть вертикально, прямо, с ритмом – но не получил ни одного полезного паса. Другие действовали медленно. Они были не на той же волне, что и он», – сказал Франк.