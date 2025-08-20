Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Яцык рассказал о пути от академии до первого гола за основу Динамо
Украина. Премьер лига
20 августа 2025, 07:51 | Обновлено 20 августа 2025, 08:02
Полузащитник Динамо ответил на вопросы об игре в столичной команде

ФК Динамо. Александр Яцик

Полузащитник «Динамо» Александр Яцык рассказал о своем пути в клубе и футбольных приоритетах.

– Ты воспитанник «Динамо». Какие воспоминания из академии остались самыми яркими?

– Самое счастливое воспоминание – участие в Юношеской лиге УЕФА.

– Там у тебя было два гола – в ворота «Баварии» и «Депортиво».

– Это топ-академия, которая воспитывает сильных футболистов, и такие моменты надолго остаются в памяти.

– Как оцениваешь период аренды в «Заре»? Чувствуешь, что стал зрелее и готов к вызовам в «Динамо»?

– Да, два года в «Заре» пошли мне на пользу. Сменилось много наставников, я работал по разным направлениям, и сейчас больше готов конкурировать в «Динамо», чем два года назад.

– В матче против «Руха» ты забил яркий гол. Что для тебя значил этот момент?

– Очень хотелось как можно быстрее забить за первую команду после возвращения. Это для меня толчок работать дальше и играть за «Динамо».

– Есть ли у тебя футбольный кумир или игрок, на которого равняешься на своей позиции?

– Джуд Беллингем. Очень нравится, как он играет.

– Можешь составить команду мечты «Динамо» всех времен?

– Шовковский, Данило Силва, Забарный, Вида, Миколенко, Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, Ярмоленко, Цыганков и Ванат.

– Какие планы на будущее?

– Живу сегодняшним днем и не могу заглянуть далеко вперед. Работаем.

Александр Яцык Динамо Киев Украинская Премьер-лига видео чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
