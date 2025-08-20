ВИДЕО. Яцык рассказал о пути от академии до первого гола за основу Динамо
Полузащитник Динамо ответил на вопросы об игре в столичной команде
Полузащитник «Динамо» Александр Яцык рассказал о своем пути в клубе и футбольных приоритетах.
– Ты воспитанник «Динамо». Какие воспоминания из академии остались самыми яркими?
– Самое счастливое воспоминание – участие в Юношеской лиге УЕФА.
– Там у тебя было два гола – в ворота «Баварии» и «Депортиво».
– Это топ-академия, которая воспитывает сильных футболистов, и такие моменты надолго остаются в памяти.
– Как оцениваешь период аренды в «Заре»? Чувствуешь, что стал зрелее и готов к вызовам в «Динамо»?
– Да, два года в «Заре» пошли мне на пользу. Сменилось много наставников, я работал по разным направлениям, и сейчас больше готов конкурировать в «Динамо», чем два года назад.
– В матче против «Руха» ты забил яркий гол. Что для тебя значил этот момент?
– Очень хотелось как можно быстрее забить за первую команду после возвращения. Это для меня толчок работать дальше и играть за «Динамо».
– Есть ли у тебя футбольный кумир или игрок, на которого равняешься на своей позиции?
– Джуд Беллингем. Очень нравится, как он играет.
– Можешь составить команду мечты «Динамо» всех времен?
– Шовковский, Данило Силва, Забарный, Вида, Миколенко, Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, Ярмоленко, Цыганков и Ванат.
– Какие планы на будущее?
– Живу сегодняшним днем и не могу заглянуть далеко вперед. Работаем.
