Александр Яцык забил первый гол в официальных матчах за киевское Динамо

Полузащитник «Динамо» Александр Яцык отличился забитым мячом в выездном поединке 2-го тура УПЛ против «Руха» (5:1).

Этот гол стал для 22-летнего футболиста первым в динамовской футболке.

Предыдущие два сезона Александр выступал на правах аренды за луганскую «Зарю».

В составе луганского клуба Яцик забил 9 голов (8 – в УПЛ, 1 – в Кубке Украины).

ВИДЕО. Яцык забил первый гол в официальных матчах за киевское Динамо