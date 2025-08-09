Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Александр Яцык забил первый гол в официальных матчах за киевское Динамо
Украина. Премьер лига
09 августа 2025, 02:14 | Обновлено 09 августа 2025, 02:46
Александр Яцык забил первый гол в официальных матчах за киевское Динамо

Полузащитник расписался в воротах львовского Руха

ФК Динамо. Александр Яцык

Полузащитник «Динамо» Александр Яцык отличился забитым мячом в выездном поединке 2-го тура УПЛ против «Руха» (5:1).

Этот гол стал для 22-летнего футболиста первым в динамовской футболке.

Предыдущие два сезона Александр выступал на правах аренды за луганскую «Зарю».

В составе луганского клуба Яцик забил 9 голов (8 – в УПЛ, 1 – в Кубке Украины).

ВИДЕО. Яцык забил первый гол в официальных матчах за киевское Динамо

