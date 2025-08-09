Украина. Премьер лига09 августа 2025, 02:14 | Обновлено 09 августа 2025, 02:46
Александр Яцык забил первый гол в официальных матчах за киевское Динамо
Полузащитник расписался в воротах львовского Руха
09 августа 2025, 02:14 | Обновлено 09 августа 2025, 02:46
Полузащитник «Динамо» Александр Яцык отличился забитым мячом в выездном поединке 2-го тура УПЛ против «Руха» (5:1).
Этот гол стал для 22-летнего футболиста первым в динамовской футболке.
Предыдущие два сезона Александр выступал на правах аренды за луганскую «Зарю».
В составе луганского клуба Яцик забил 9 голов (8 – в УПЛ, 1 – в Кубке Украины).
ВИДЕО. Яцык забил первый гол в официальных матчах за киевское Динамо
