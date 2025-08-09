ВИВЧАРЕНКО: «Победа над Рухом добавит уверенности перед игрой с Пафосом»

Защитник «Динамо» Константин Вивчаренко, который отметился двумя голевыми передачами в выездном матче с львовским «Рухом» и поспособствовал победе своей команды со счетом 5:1, после матча поделился впечатлениями от поединка:

– Выигрывать всегда приятно, особенно с таким счетом. Это добавит нам уверенности перед важной игрой с «Пафосом». Наверное, со стороны казалось, что у нас все получилось легко, но на самом деле на поле всегда тяжело. «Рух» – бойцовская команда, поэтому с ними всегда непросто. Хорошо, что удалось победить.

– Насколько тяжело было морально настраиваться на игру с «Рухом» после неожиданного поражения от «Пафоса» в квалификации Лиги чемпионов?

– Всегда нужно переключаться на следующую игру, ведь именно она самая важная. Так и идем – от игры к игре.

– Расскажите о двух своих голевых передачах, ожидали ли, что получится сыграть так результативно?

– Я всегда стараюсь играть результативно и делаю то, что просит тренерский штаб. Конечно, хочется, чтобы такой результат был всегда.

– Сегодня все мячи забили защитники и полузащитники, это значит, что все игроки нашей команды универсальны?

– Конечно, почему бы и нет? Забивать могут и крайние, и центральные защитники. Главное – чтобы команда побеждала.

– Вы уже провели три матча в еврокубках и два в чемпионате. Уже можно сказать, стала ли логистика легче по сравнению с прошлым сезоном?

– Нет, это всегда нелегко, но уже как есть. При любых условиях будем стараться быть результативными. Хватает ли сил? Пока хватает, надеюсь, так будет и дальше.