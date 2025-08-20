Гарри Кейн определил главных фаворитов на победу в Лиге чемпионов

Центральный нападающий мюнхенской «Баварии» Харри Кейн высказался о новом сезоне в Лиге чемпионов и назвал главных фаворитов на победу в главном европейском турнире.

«Думаю, эта Лига чемпионов будет похожа на предыдущие. Мы, «Бавария», будем одними из фаворитов, так же как ПСЖ, «Реал Мадрид», «Барселона», «Манчестер Сити», «Ливерпуль».

Все большие клубы будут нацелены на этот трофей. Впереди ещё долгий путь до финала. Мы с нетерпением ждём жеребьёвки в конце месяца, чтобы узнать, с кем сыграем на групповом этапе. Шаг за шагом мы стараемся двигаться в правильном направлении.

Сейчас мы больше сосредоточены на Бундеслиге. У нас большой матч на «Альянц Арене», чтобы открыть сезон в пятницу вечером. Нам нужно продемонстрировать то, что мы показали в Суперкубке Германии: правильный настрой, желание выходить на поле и голод к победам, чтобы попытаться обеспечить себе хорошую позицию в чемпионате», – сказал Кейн.