ФОТО. Икарди опубликовал страстные снимки со своей возлюбленной

Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди вернулся на поле после 281 дня восстановления и сразу забил гол в матче против «Карагюмрука» (3:0).

После игры он посвятил трогательный пост своей возлюбленной Чине Суарес и выложил страстные фото с ней у бассейна.

Форвард отметил: «Ты заботилась о моей душе и сердце». Суарес ответила: «Я горжусь тобой. Тебя не сломали».

Тем временем Икарди продолжает громкий развод с Вандой Нарой, которая жестко оскорбляет его новую пассию.