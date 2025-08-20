Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
20 августа 2025, 00:05
ФОТО. Икарди опубликовал страстные снимки со своей возлюбленной

Мауро Икарди благодарен Чине Суарес

ФОТО. Икарди опубликовал страстные снимки со своей возлюбленной
Instagram. Мауро Икарди и Чина Суарес

Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди вернулся на поле после 281 дня восстановления и сразу забил гол в матче против «Карагюмрука» (3:0).

После игры он посвятил трогательный пост своей возлюбленной Чине Суарес и выложил страстные фото с ней у бассейна.

Форвард отметил: «Ты заботилась о моей душе и сердце». Суарес ответила: «Я горжусь тобой. Тебя не сломали».

Тем временем Икарди продолжает громкий развод с Вандой Нарой, которая жестко оскорбляет его новую пассию.

Максим Лапченко
