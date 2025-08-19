Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Александра Олейникова – Лизетт Кабрера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
19 августа 2025, 18:22 |
235
0

Александра Олейникова – Лизетт Кабрера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации US Open 2025

19 августа 2025, 18:22 |
235
0
Александра Олейникова – Лизетт Кабрера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Александра Олейникова

19 августа украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 191) начнет выступления в квалификации Открытого чемпионата США 2025.

В первом раунде украинка сыграет против представительницы Австралии Лизетт Кабреры (WTA 206). Поединок состоится третьи запуском на корте №16 после игры Стакушич – Вандевинкель. Ориентировочно время начала матча – 21:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния во втором круге поборется либо против Дарьи Семенистой, либо против Андреа Ласаро Гарсии.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Анастасия Соболева – Саша Викери. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стало известно, кто заменит Синнера и Синякову в миксте на US Open 2025
Синнер снялся со смешанного парного разряда на US Open 2025
Лизетт Кабрера Александра Олейникова смотреть онлайн US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби АЛОНСО: «То, что сделала Барселона – неправильно, я согласен с клубом»
Футбол | 18 августа 2025, 22:04 4
Хаби АЛОНСО: «То, что сделала Барселона – неправильно, я согласен с клубом»
Хаби АЛОНСО: «То, что сделала Барселона – неправильно, я согласен с клубом»

«Барселона» проведет матч Ла Лиги в Майами

Рейтинг ATP. Алькарас сократил отставание от Синнера после Цинциннати
Теннис | 19 августа 2025, 17:50 0
Рейтинг ATP. Алькарас сократил отставание от Синнера после Цинциннати
Рейтинг ATP. Алькарас сократил отставание от Синнера после Цинциннати

Француз Теренс Атман поднялся на 69-е место со 136-й позиции

Эксперт про уход Шовковского: «Тогда Динамо уже ничего не поможет»
Футбол | 19.08.2025, 17:33
Эксперт про уход Шовковского: «Тогда Динамо уже ничего не поможет»
Эксперт про уход Шовковского: «Тогда Динамо уже ничего не поможет»
Динамо может лишиться известного игрока. Есть претендент из УПЛ
Футбол | 19.08.2025, 01:44
Динамо может лишиться известного игрока. Есть претендент из УПЛ
Динамо может лишиться известного игрока. Есть претендент из УПЛ
Дерек ЧИСОРА: «Поединок Усик – Итаума? Он его просто убьет на ринге»
Бокс | 18.08.2025, 22:58
Дерек ЧИСОРА: «Поединок Усик – Итаума? Он его просто убьет на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Поединок Усик – Итаума? Он его просто убьет на ринге»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина
Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина
18.08.2025, 03:22 2
Футбол
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
18.08.2025, 01:32 2
Футбол
В команде Итаумы отреагировали на желание Турки провести бой с Усиком
В команде Итаумы отреагировали на желание Турки провести бой с Усиком
18.08.2025, 01:50
Бокс
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
18.08.2025, 07:12
Футбол
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
19.08.2025, 00:53 2
Футбол
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
18.08.2025, 07:19 11
Бокс
Боб АРУМ: «Я ошеломлен решением судей. Он явно выиграл тот бой»
Боб АРУМ: «Я ошеломлен решением судей. Он явно выиграл тот бой»
18.08.2025, 04:37
Бокс
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
18.08.2025, 07:11 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем