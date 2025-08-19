Александра Олейникова – Лизетт Кабрера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 августа украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 191) начнет выступления в квалификации Открытого чемпионата США 2025.

В первом раунде украинка сыграет против представительницы Австралии Лизетт Кабреры (WTA 206). Поединок состоится третьи запуском на корте №16 после игры Стакушич – Вандевинкель. Ориентировочно время начала матча – 21:00 по Киеву.

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния во втором круге поборется либо против Дарьи Семенистой, либо против Андреа Ласаро Гарсии.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА