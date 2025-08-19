Александра Олейникова – Лизетт Кабрера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации US Open 2025
19 августа украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 191) начнет выступления в квалификации Открытого чемпионата США 2025.
В первом раунде украинка сыграет против представительницы Австралии Лизетт Кабреры (WTA 206). Поединок состоится третьи запуском на корте №16 после игры Стакушич – Вандевинкель. Ориентировочно время начала матча – 21:00 по Киеву.
Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния во втором круге поборется либо против Дарьи Семенистой, либо против Андреа Ласаро Гарсии.
