19 августа прошел полуфинальный матч Суперкубка Саудовской Аравии.

Аль-Наср и Аль-Иттихад встретились на арене Hong Kong Stadium в Гонконге. Победу со счетом 2:1 одержал Аль-Наср.

На 25-й минуте игры Аль-Наср остался в меньшинстве из-за удаления сенегальца Садио Мане, который ударил соперника в пах, но красная карточка не помешала номинальным хозяевам поля выиграть поединок и выйти в финал турнира.

Интересно, что до этого Мане забил первый гол в матче.

ВИДЕО. Удар в пах: за что был удален Мане в матче за Суперкубок