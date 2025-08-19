ВИДЕО. Удар в пах: за что был удален Мане в матче за Суперкубок
Сенегальский нападающий оставил свою команду в меньшинстве на 25-й минуте игры
19 августа прошел полуфинальный матч Суперкубка Саудовской Аравии.
Аль-Наср и Аль-Иттихад встретились на арене Hong Kong Stadium в Гонконге. Победу со счетом 2:1 одержал Аль-Наср.
На 25-й минуте игры Аль-Наср остался в меньшинстве из-за удаления сенегальца Садио Мане, который ударил соперника в пах, но красная карточка не помешала номинальным хозяевам поля выиграть поединок и выйти в финал турнира.
Интересно, что до этого Мане забил первый гол в матче.
