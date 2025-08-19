Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Удар в пах: за что был удален Мане в матче за Суперкубок
Саудовская Аравия
19 августа 2025, 17:51 | Обновлено 19 августа 2025, 17:54
Сенегальский нападающий оставил свою команду в меньшинстве на 25-й минуте игры

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

19 августа прошел полуфинальный матч Суперкубка Саудовской Аравии.

Аль-Наср и Аль-Иттихад встретились на арене Hong Kong Stadium в Гонконге. Победу со счетом 2:1 одержал Аль-Наср.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 25-й минуте игры Аль-Наср остался в меньшинстве из-за удаления сенегальца Садио Мане, который ударил соперника в пах, но красная карточка не помешала номинальным хозяевам поля выиграть поединок и выйти в финал турнира.

Интересно, что до этого Мане забил первый гол в матче.

По теме:
ФОТО. Роналду идет форма. Новая домашняя экипировка Аль-Наср 2025/26
Роналду идет дальше. Аль-Наср с ассистом легенды вышел в финал Суперкубка
ВИДЕО. В погоне за 1-м трофеем. Роналду отдал ассист в игре Суперкубка
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
