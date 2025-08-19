Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Поклонский рассказал, чем чемпионат Кыргызстана притягивает украинцев
Другие новости
19 августа 2025, 12:44 | Обновлено 19 августа 2025, 12:45
209
0

Поклонский рассказал, чем чемпионат Кыргызстана притягивает украинцев

В Кыргызстане занялись инфраструктурой

19 августа 2025, 12:44 | Обновлено 19 августа 2025, 12:45
209
0
Поклонский рассказал, чем чемпионат Кыргызстана притягивает украинцев
ФК Днепр. Александр Поклонский

Украинский тренер «Турана» Александр Поклонский в эксклюзивном интервью ля Sport.ua рассказал, чем чемпионат Кыргызстана притягивает украинских футболистов:

– Кстати, там под вашим руководством выступало много украинцев. Чем этот чемпионат притягивает отечественных исполнителей?
– В последнее время в Кыргызстане серьезно взялись за инфраструктуру. Строятся базы, поля, стадионы. К примеру, «Мурас Юнайтед» возводит арену на 50 000 зрителей. Есть все условия для детского футбола. Сами местные футболисты не очень высокого уровня, но за счет легионеров, в том числе и украинских, дело там идет (улыбается). До меня в этой команде работал Сергей Пучков, поэтому привлек внимание к этому чемпионату. Он и сейчас стал главным тренером команды. Единственное, что тормозит развитие, это азиатский менталитет.

– В «Мурас Юнайтед» погоду делали украинцы?
– В основном, да. У меня практически вся оборона состояла из отечественных исполнителей. У нас были и неплохие киргизы, но украинские защитники всегда славились своей надежностью.

По теме:
Александр ПОКЛОНСКИЙ: «В Украине я человек-невидимка»
Украинский воспитанник Динамо нашел себе новый клуб за границей
Экс-игрок Шахтера и Черноморца продолжит карьеру в чемпионате Кыргызстана
чемпионат Кыргызстана по футболу Александр Поклонский Туран (Казахстан) Мурас Юнайтед чемпионат Казахстана по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
Футбол | 19 августа 2025, 07:51 94
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение

Украинец присоединился к «ПСЖ»

В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
Бокс | 19 августа 2025, 07:03 2
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы

Александр попросил отложить время на переговоры с Паркером

Динамо анонсировало бесплатную трансляцию матча ЛЕ против Маккаби Тель-Авив
Футбол | 19.08.2025, 12:31
Динамо анонсировало бесплатную трансляцию матча ЛЕ против Маккаби Тель-Авив
Динамо анонсировало бесплатную трансляцию матча ЛЕ против Маккаби Тель-Авив
Динамо – единственная команда УПЛ без игроков в топ-30 рейтинга обводок
Футбол | 19.08.2025, 11:44
Динамо – единственная команда УПЛ без игроков в топ-30 рейтинга обводок
Динамо – единственная команда УПЛ без игроков в топ-30 рейтинга обводок
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
Футбол | 19.08.2025, 00:53
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
18.08.2025, 06:23 22
Футбол
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
18.08.2025, 07:12
Футбол
Склоним головы. 2 года назад погиб игрок, за плечами которого 91 матч в УПЛ
Склоним головы. 2 года назад погиб игрок, за плечами которого 91 матч в УПЛ
17.08.2025, 09:00 4
Война
Боб АРУМ: «Я ошеломлен решением судей. Он явно выиграл тот бой»
Боб АРУМ: «Я ошеломлен решением судей. Он явно выиграл тот бой»
18.08.2025, 04:37
Бокс
Склоним головы. Российский Искандер унес жизнь мамы Катерины Табашник
Склоним головы. Российский Искандер унес жизнь мамы Катерины Табашник
18.08.2025, 09:00 1
Война
Полузащитник Динамо рассказал о своем уходе и разговоре с Шовковским
Полузащитник Динамо рассказал о своем уходе и разговоре с Шовковским
18.08.2025, 09:34 1
Футбол
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
17.08.2025, 23:43 42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем