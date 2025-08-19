Поклонский рассказал, чем чемпионат Кыргызстана притягивает украинцев

Украинский тренер «Турана» Александр Поклонский в эксклюзивном интервью ля Sport.ua рассказал, чем чемпионат Кыргызстана притягивает украинских футболистов:

– Кстати, там под вашим руководством выступало много украинцев. Чем этот чемпионат притягивает отечественных исполнителей?

– В последнее время в Кыргызстане серьезно взялись за инфраструктуру. Строятся базы, поля, стадионы. К примеру, «Мурас Юнайтед» возводит арену на 50 000 зрителей. Есть все условия для детского футбола. Сами местные футболисты не очень высокого уровня, но за счет легионеров, в том числе и украинских, дело там идет (улыбается). До меня в этой команде работал Сергей Пучков, поэтому привлек внимание к этому чемпионату. Он и сейчас стал главным тренером команды. Единственное, что тормозит развитие, это азиатский менталитет.

– В «Мурас Юнайтед» погоду делали украинцы?

– В основном, да. У меня практически вся оборона состояла из отечественных исполнителей. У нас были и неплохие киргизы, но украинские защитники всегда славились своей надежностью.