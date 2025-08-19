Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Галатасарай готов заплатить 8 млн евро за бывшего игрока Шахтера
Турция
19 августа 2025, 10:02 |
Галатасарай готов заплатить 8 млн евро за бывшего игрока Шахтера

Центрбек Витао входит в сферу интересов чемпиона Турции

Getty Images/Global Images Ukraine. Витао

Действующий чемпион Турции «Галатасарай» серьезно интересуется услугами 25-летнего центрального защитника «Интернасьонала» Витао, известного в Украине по выступлениям за «Шахтер».

Турецкий гранд готов заплатить за Витао 8 миллионов евро, информирует журналист Экрем Конур.

Витао выступает за «Интернасьонал» с апреля 2022 года. Сперва защитник покинул «Шахтер» на условиях Annexe 7 ФИФА, а впоследствии, дождавшись окончания контракта с донецким клубом, оформил полноценное трудовое соглашение с «колорадос».

Контракт Витао с «Интернасьоналом» рассчитан до конца следующего года.

По теме:
Сообщил руководству: вингер Ливерпуля определился со своим будущим
ОФИЦИАЛЬНО. Интер отпустил футболиста к конкуренту в Серии А
Маккаби потеряет самого дорогого игрока команды перед матчем с Динамо Киев
Витао Интернасьонал Галатасарай трансферы Шахтер Донецк
Алексей Сливченко Источник: Экрем Конур
