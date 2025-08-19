Галатасарай готов заплатить 8 млн евро за бывшего игрока Шахтера

Действующий чемпион Турции «Галатасарай» серьезно интересуется услугами 25-летнего центрального защитника «Интернасьонала» Витао, известного в Украине по выступлениям за «Шахтер».

Турецкий гранд готов заплатить за Витао 8 миллионов евро, информирует журналист Экрем Конур.

Витао выступает за «Интернасьонал» с апреля 2022 года. Сперва защитник покинул «Шахтер» на условиях Annexe 7 ФИФА, а впоследствии, дождавшись окончания контракта с донецким клубом, оформил полноценное трудовое соглашение с «колорадос».

Контракт Витао с «Интернасьоналом» рассчитан до конца следующего года.