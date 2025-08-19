Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Переговоры провалились. Звездный футболист Реала намерен покинуть клуб
Испания
19 августа 2025, 09:48
Испанский клуб отказался платить Винисиусу дополнительные десять миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор не сумел договориться о продлении контракта с королевским клубом. Нынешнее соглашение истекает в июне 2027 года. Об этом сообщил ESPN.

Стороны неоднократно встречались, чтобы обсудить детали будущей сделки, но в итоге «сливочные» решили прекратить переговоры, так как считают, что они провалились из-за высоких финансовых требований игрока.

25-летний футболист получил предложение остаться в команде и получать 20 млн евро в год (на данный момент зарплата игрока составляет 17 млн евро).

Винисиус согласился на такие условия, но дополнительно потребовал еще десять млн евро в виде бонусов, что вызвало негативную реакцию у «Реала». Представители королевского клуба считают такие запросы нереалистичными и готовы продать бразильца, чтобы не потерять его бесплатно.

Президент Флорентино Перес решил подождать до завершения сезона 2025/26, чтобы изучить все предложения на трансферном рынке. Сам Винисиус также готов покинуть Испанию ради команды, которая сделает ему привлекательное финансовое предложение.

чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Винисиус Жуниор продление контракта
Николай Титюк Источник: ESPN
Victor673256ua
Тоді потрібно швидше продавати. 
