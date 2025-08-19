Переговоры провалились. Звездный футболист Реала намерен покинуть клуб

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор не сумел договориться о продлении контракта с королевским клубом. Нынешнее соглашение истекает в июне 2027 года. Об этом сообщил ESPN.

Стороны неоднократно встречались, чтобы обсудить детали будущей сделки, но в итоге «сливочные» решили прекратить переговоры, так как считают, что они провалились из-за высоких финансовых требований игрока.

25-летний футболист получил предложение остаться в команде и получать 20 млн евро в год (на данный момент зарплата игрока составляет 17 млн евро).

Винисиус согласился на такие условия, но дополнительно потребовал еще десять млн евро в виде бонусов, что вызвало негативную реакцию у «Реала». Представители королевского клуба считают такие запросы нереалистичными и готовы продать бразильца, чтобы не потерять его бесплатно.

Президент Флорентино Перес решил подождать до завершения сезона 2025/26, чтобы изучить все предложения на трансферном рынке. Сам Винисиус также готов покинуть Испанию ради команды, которая сделает ему привлекательное финансовое предложение.