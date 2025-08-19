Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Форвард сборной Косова попрощался с клубом перед трансфером в УПЛ
Украина. Премьер лига
19 августа 2025, 07:57 |
825
5

Форвард сборной Косова попрощался с клубом перед трансфером в УПЛ

Батон Забергия сыграл последний матч за албанский клуб «Динамо Сити»

19 августа 2025, 07:57 |
825
5
Форвард сборной Косова попрощался с клубом перед трансфером в УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Батон Забергия

Форвард албанского «Динамо Сити» и сборной Косова Батон Забергия попрощался с командой перед переходом в чемпионат Украины. Трансфер 24-летнего футболиста оформил харьковский «Металлист 1925».

«Я очень взволнован, даже не знаю, с чего начать. У меня смешанные чувства. Эта команда дала мне имя, тренеры и партнеры подарили больше, чем я мог ожидать, а президент Адриан Барди поддерживал меня как члена семьи. Я искренне благодарен болельщикам за теплоту и доверие. За эти два года я отдал все силы, чтобы помочь клубу осуществить мечты», – написал игрок в социальных сетях.

«Синий клуб и особенно президент Адриан Барди благодарят Забергию за его необычайную профессиональную преданность. Лучший пример футболиста, жертвующего всем ради своих товарищей по команде.

Удачи с новой командой в Украине! Ты всегда будешь важным игроком для нас, дверь для тебя всегда будет открыта», – поблагодарил клуб форварда.

Забергия обошелся «Металлисту 1925» в 800 тысяч евро. Он подпишет контракт на три года с возможностью продления еще на один сезон. В Украине будет зарабатывать 350 тысяч евро в год.

Батон сыграл 36 матчей в сезоне 2024/25 в чемпионате Албании и забил 12 голов.

По теме:
Клуб АПЛ побьет трансферный рекорд ради игрока из чемпионата Украины
Довбик или Фергюсон? Гасперини выбрал основного форварда на сезон 2025/26
Английский клуб заплатит 800 тысяч евро за игрока сборной Украины U-21
чемпионат Албании по футболу Динамо Тирана Батон Забергия Металлист 1925 трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полузащитник Динамо рассказал о своем уходе и разговоре с Шовковским
Футбол | 18 августа 2025, 09:34 0
Полузащитник Динамо рассказал о своем уходе и разговоре с Шовковским
Полузащитник Динамо рассказал о своем уходе и разговоре с Шовковским

Роман Саленко проведет сезон 2025/26 в составе луганской «Зари»

Склоним головы. Российский Искандер унес жизнь мамы Катерины Табашник
Война | 18 августа 2025, 09:00 1
Склоним головы. Российский Искандер унес жизнь мамы Катерины Табашник
Склоним головы. Российский Искандер унес жизнь мамы Катерины Табашник

Татьяне Табашник был 61 год

ПИХАЛЕНОК: «Маккаби – очень хорошая команда, они выглядели сильнее Пафоса»
Футбол | 19.08.2025, 05:29
ПИХАЛЕНОК: «Маккаби – очень хорошая команда, они выглядели сильнее Пафоса»
ПИХАЛЕНОК: «Маккаби – очень хорошая команда, они выглядели сильнее Пафоса»
Все зависит от украинца. Забарный может стать основным защитником в ПСЖ
Футбол | 19.08.2025, 08:11
Все зависит от украинца. Забарный может стать основным защитником в ПСЖ
Все зависит от украинца. Забарный может стать основным защитником в ПСЖ
Скандал в Полесье. У Буткевича украли 220 тысяч долларов, уже были обыски
Футбол | 18.08.2025, 16:10
Скандал в Полесье. У Буткевича украли 220 тысяч долларов, уже были обыски
Скандал в Полесье. У Буткевича украли 220 тысяч долларов, уже были обыски
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Гильдия АПЕПок харьковской области
Вот ето я понимаю - усиление!!
С таким нападающим мы всех розорвем в следующем сезоне в ЛЧ.
У всех соперников уже коленки трясуЦЦа.
Ответить
0
Перець
Наступний чизкейк
Ответить
0
Xvalenok03
А говорят легионеры в украинские клубы не идут.
Ответить
0
Serhii P.
Це дно
Ответить
0
Гильдия АПЕПок харьковской области
Правильно,Металлист 1925 уже усиливаеЦЦа звездами мирового уровня,чтоб завоевать в следующем сезоне Лигу Чемпионов.
Ответить
0
Популярные новости
Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина
Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина
18.08.2025, 03:22 2
Футбол
Пакьяо назвал лучшего боксера в истории, который превзошел Усика и Али
Пакьяо назвал лучшего боксера в истории, который превзошел Усика и Али
18.08.2025, 05:32 1
Бокс
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
18.08.2025, 07:12
Футбол
Килиан МБАППЕ: «То, что он сделал, этот игрок феномен»
Килиан МБАППЕ: «То, что он сделал, этот игрок феномен»
18.08.2025, 04:19
Футбол
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
17.08.2025, 23:43 43
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
18.08.2025, 07:53 3
Бокс
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
17.08.2025, 21:50
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем