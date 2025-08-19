Форвард сборной Косова попрощался с клубом перед трансфером в УПЛ
Батон Забергия сыграл последний матч за албанский клуб «Динамо Сити»
Форвард албанского «Динамо Сити» и сборной Косова Батон Забергия попрощался с командой перед переходом в чемпионат Украины. Трансфер 24-летнего футболиста оформил харьковский «Металлист 1925».
«Я очень взволнован, даже не знаю, с чего начать. У меня смешанные чувства. Эта команда дала мне имя, тренеры и партнеры подарили больше, чем я мог ожидать, а президент Адриан Барди поддерживал меня как члена семьи. Я искренне благодарен болельщикам за теплоту и доверие. За эти два года я отдал все силы, чтобы помочь клубу осуществить мечты», – написал игрок в социальных сетях.
«Синий клуб и особенно президент Адриан Барди благодарят Забергию за его необычайную профессиональную преданность. Лучший пример футболиста, жертвующего всем ради своих товарищей по команде.
Удачи с новой командой в Украине! Ты всегда будешь важным игроком для нас, дверь для тебя всегда будет открыта», – поблагодарил клуб форварда.
Забергия обошелся «Металлисту 1925» в 800 тысяч евро. Он подпишет контракт на три года с возможностью продления еще на один сезон. В Украине будет зарабатывать 350 тысяч евро в год.
Батон сыграл 36 матчей в сезоне 2024/25 в чемпионате Албании и забил 12 голов.
