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Украина. Премьер лига
31 июля 2025, 07:21 |
592
0

Металлист 1925 подписал двух легионеров. Пришлось отдать почти 2 млн евро

Стали известны детали перехода Питера Итодо Манделы и Батона Забергьи

31 июля 2025, 07:21 |
592
0
Металлист 1925 подписал двух легионеров. Пришлось отдать почти 2 млн евро
Instagram. Питер Итодо Манделла

Харьковский «Металлист 1925» продолжает подготовку к новому сезону и работает над усилением состава – накануне стало известно, что клуб договорился о подписании двух перспективных легионеров.

В Украине приедут нигериец Питер Итодо Манделла и Батон Забергья из Косова. Оба футболиста выступают в чемпионате Албании за «Динамо» из Тираны.

По информации издания Bota Sot, за Манделлу украинский клуб заплатит 1,1 млн евро. Стоит отметить, что «Динамо» получит за этот трансфер только половину суммы, так как 50% прав на нигерийца принадлежит другой команде – «Луз и Вогель».

Забергья обошелся «Металлисту 1925» в 800 тысяч евро. Он подпишет контракт на три года с возможностью продления еще на один сезон. В Украине будет зарабатывать 350 тысяч евро в год.

В прошлом сезоне 22-летний Манделла провел 28 матчей в составе албанского клуба, в которых забил 13 голов. Батон сыграл 36 матчей в кампании 2024/25 в чемпионате Албании и забил 12 голов. Трансферная стоимость обоих футболистов составляет один миллион евро.

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Металлист 1925 Питер Итодо Мандела Батон Забергья чемпионат Албании по футболу Динамо Тирана трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник
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