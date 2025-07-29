Металлист 1925 предложил три млн евро за игрока Динамо. В Киеве ответили
Полузащитник Александр Яцык продолжит карьеру в составе чемпионов Украины
Харьковский «Металлист 1925» попытался подписать центрального полузащитника киевского «Динамо» Александра Яцыка. Об этом сообщил украинский журналист Виктор Вацко.
Новичок элитного дивизиона предложил около трех миллионов евро за трансфер 22-летнего футболиста. Однако, «бело-синие» отказались продавать игрока и включили его в заявку на предстоящий сезон Украинской Премьер-лиги.
В кампании 2024/25 Яцык играл в составе луганской «Зари», где провел 29 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Контракт полузащитника с киевским клубом истекает в июне 2026 года, а его ориентировочная стоимость составляет один миллион евро.
Ранее сообщалось, что «Металлист 1925» подписал двух перспективных легионеров из чемпионата Албании.
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