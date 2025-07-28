Источник: Металлист 1925 подписал двух перспективных форвардов

Харьковский «Металлист 1925» продолжает подготовку к новому сезону в чемпионате Украины и ведет активную работу на трансферном рынке.

По информации источника, представитель Премьер-лиги оформил два трансфера перспективных легионеров из чемпионата Албании. Состав харьковской команды пополнили 22-летний нигериец Питер Итодо Манделла и 24-летний Батон Забергья.

Оба игрока перебрались в Украину из «Динамо» Тирана. «Металлист 1925» отдал за Манделлу 1,1 млн евро. Сумма трансфера Забергьи остается неизвестной.

В прошлом сезоне 22-летний нигериец провел 28 матчей в составе албанского клуба «Динамо» из Тираны, где забил 13 голов. Ориентировочная стоимость форварда составляет один миллион евро.

Батон сыграл 36 матчей в кампании 2024/25 в чемпионате Албании и забил 12 голов. Его ориентировочная стоимость составляет один миллион евро.

Ранее сообщалось, что борьбу за Манделлу и Забергью вели и другие команды – загребское «Динамо» и «Хайдук» из Сплита, однако именно харьковский клуб предложил лучшие финансовые условия.