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  4. Источник: Металлист 1925 подписал двух перспективных форвардов
Украина. Премьер лига
28 июля 2025, 14:48 |
1520
2

Источник: Металлист 1925 подписал двух перспективных форвардов

Питер Итодо Мандела и Батон Забергья продолжат карьеру в чемпионате Украины

28 июля 2025, 14:48 |
1520
2
Источник: Металлист 1925 подписал двух перспективных форвардов
Instagram. Питер Итодо Манделла и Батон Забергья

Харьковский «Металлист 1925» продолжает подготовку к новому сезону в чемпионате Украины и ведет активную работу на трансферном рынке.

По информации источника, представитель Премьер-лиги оформил два трансфера перспективных легионеров из чемпионата Албании. Состав харьковской команды пополнили 22-летний нигериец Питер Итодо Манделла и 24-летний Батон Забергья.

Оба игрока перебрались в Украину из «Динамо» Тирана. «Металлист 1925» отдал за Манделлу 1,1 млн евро. Сумма трансфера Забергьи остается неизвестной.

В прошлом сезоне 22-летний нигериец провел 28 матчей в составе албанского клуба «Динамо» из Тираны, где забил 13 голов. Ориентировочная стоимость форварда составляет один миллион евро.

Батон сыграл 36 матчей в кампании 2024/25 в чемпионате Албании и забил 12 голов. Его ориентировочная стоимость составляет один миллион евро.

Ранее сообщалось, что борьбу за Манделлу и Забергью вели и другие команды – загребское «Динамо» и «Хайдук» из Сплита, однако именно харьковский клуб предложил лучшие финансовые условия.

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Металлист 1925 чемпионат Албании по футболу Динамо Тирана трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: Бей-беги
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New Zealander
Як так? Динамо каже що це неможливо і легіонери лише в казках бувають
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+1
Перець
батон прийшов чекаєм на чізкейка
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