Металлист 1925 усилит состав перспективным легионером за 1,2 млн евро

Харьковский «Металлист 1925» продолжает подготовку к новому сезону и формирование состава для борьбы в элитном дивизионе Украны.

По информации Telesport, представитель Премьер-лиги договорился о трансфере талантливого и перспективного форварда Питера Итодо Манделы. Стороны уладили все детали будущего соглашения, сумма трансфера составит 1,2 млн евро.

В прошлом сезоне 22-летний нигериец провел 28 матчей в составе албанского клуба «Динамо» из Тираны, где забил 13 голов. Ориентировочная стоимость форварда составляет один миллион евро.

Также, источник сообщил, что «Металлист 1925» ведет борьбу за второго нападающего албанского клуба – в Украину может перебраться Батон Забергья.

Конкурентами харьковской команды выступают загребское «Динамо» и «Хайдук» из Сплита, однако именно украинский клуб может предложить лучшие финансовые условия. В Албании уверены, что и 24-летний футболист из Косова также покинет «Динамо» (Тирана) и перейдет в «Металлист 1925».

Батон провел 36 матчей в прошлом сезоне в чемпионате Албании и забил 12 голов. Его ориентировочная стоимость составляет один миллион евро.