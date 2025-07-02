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Украина. Премьер лига
02 июля 2025, 12:24 |
1003
0

Металлист 1925 усилит состав перспективным легионером за 1,2 млн евро

В чемпионат Украины приедут два форварда – Питер Итодо Мандела и Батон Забергья

02 июля 2025, 12:24 |
1003
0
Металлист 1925 усилит состав перспективным легионером за 1,2 млн евро
Instagram. Питер Итодо Мандела

Харьковский «Металлист 1925» продолжает подготовку к новому сезону и формирование состава для борьбы в элитном дивизионе Украны.

По информации Telesport, представитель Премьер-лиги договорился о трансфере талантливого и перспективного форварда Питера Итодо Манделы. Стороны уладили все детали будущего соглашения, сумма трансфера составит 1,2 млн евро.

В прошлом сезоне 22-летний нигериец провел 28 матчей в составе албанского клуба «Динамо» из Тираны, где забил 13 голов. Ориентировочная стоимость форварда составляет один миллион евро.

Также, источник сообщил, что «Металлист 1925» ведет борьбу за второго нападающего албанского клуба – в Украину может перебраться Батон Забергья.

Конкурентами харьковской команды выступают загребское «Динамо» и «Хайдук» из Сплита, однако именно украинский клуб может предложить лучшие финансовые условия. В Албании уверены, что и 24-летний футболист из Косова также покинет «Динамо» (Тирана) и перейдет в «Металлист 1925».

Батон провел 36 матчей в прошлом сезоне в чемпионате Албании и забил 12 голов. Его ориентировочная стоимость составляет один миллион евро.

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Металлист 1925 чемпионат Албании по футболу Динамо Тирана трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: Facebook
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