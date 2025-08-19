ФОТО. У легендарного кипера новая любовь. Похожа на Сару Карбонеро

Легендарный испанский вратарь Сантьяго Каньисарес показал в Instagram отдых с новой девушкой и дочерьми.

55-летний экс-игрок «Реала» и «Валенсии» после болезненного развода снова нашел любовь.

Фанаты отметили сходство его избранницы с журналисткой Сарой Карбонеро.

Сам Каньисарес признался, что тяжело переживал разрыв, но теперь старается двигаться дальше.

Поддержку ему всегда оказывают дочери.