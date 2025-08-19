Другие новости19 августа 2025, 04:10 |
18
0
ФОТО. У легендарного кипера новая любовь. Похожа на Сару Карбонеро
Сантьяго Каньисарес пережил разрыв и нашел новую девушку
19 августа 2025, 04:10 |
18
0
Легендарный испанский вратарь Сантьяго Каньисарес показал в Instagram отдых с новой девушкой и дочерьми.
55-летний экс-игрок «Реала» и «Валенсии» после болезненного развода снова нашел любовь.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Фанаты отметили сходство его избранницы с журналисткой Сарой Карбонеро.
Сам Каньисарес признался, что тяжело переживал разрыв, но теперь старается двигаться дальше.
Поддержку ему всегда оказывают дочери.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 18 августа 2025, 07:53 3
Британец считает, что украинец должен был бы сразиться с Чисорой
Футбол | 18 августа 2025, 20:52 4
Украинец сыграл успешный матч против «Нанта»
Бокс | 18.08.2025, 07:19
Теннис | 18.08.2025, 07:11
Футбол | 19.08.2025, 03:00
Комментарии 0
Популярные новости
17.08.2025, 23:43 43
17.08.2025, 21:50
17.08.2025, 14:26 14
18.08.2025, 01:50
18.08.2025, 03:22 2
18.08.2025, 04:19
18.08.2025, 05:32 1