Украина. Премьер лига
19 августа 2025, 01:44
Динамо может лишиться известного игрока. Есть претендент из УПЛ

Владислав Супряга вряд ли останется в Динамо

Динамо может лишиться известного игрока. Есть претендент из УПЛ
ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

Неназванный клуб Украинской Премьер-лиги интересуется украинским нападающим киевского «Динамо» Владиславом Супрягой, сообщает журналист Игорь Цыганик.

По информации источника, один из коллективов элиты украинского футбола «не против» видеть у себя 25-летнего футболиста.

В прошлом сезоне Супряга играл на правах аренды за луганскую «Зарю». В 15 матчах он не совершил ни одного результативного действия.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Динамо» Александр Шовковский не рассчитывает на Владислава Супрягу.

Владислав Супряга Игорь Цыганык Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
