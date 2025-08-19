Украина. Премьер лига19 августа 2025, 01:44 |
337
0
Динамо может лишиться известного игрока. Есть претендент из УПЛ
Владислав Супряга вряд ли останется в Динамо
19 августа 2025, 01:44 |
337
0
Неназванный клуб Украинской Премьер-лиги интересуется украинским нападающим киевского «Динамо» Владиславом Супрягой, сообщает журналист Игорь Цыганик.
По информации источника, один из коллективов элиты украинского футбола «не против» видеть у себя 25-летнего футболиста.
В прошлом сезоне Супряга играл на правах аренды за луганскую «Зарю». В 15 матчах он не совершил ни одного результативного действия.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Динамо» Александр Шовковский не рассчитывает на Владислава Супрягу.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 августа 2025, 01:23 0
18 августа сыграно 4 матча национального кубка
Бокс | 18 августа 2025, 05:32 1
Мэнни отметил самого себя
Теннис | 18.08.2025, 07:11
Футбол | 18.08.2025, 19:35
Футбол | 18.08.2025, 06:23
Комментарии 0
Популярные новости
17.08.2025, 14:26 14
17.08.2025, 23:43 43
17.08.2025, 00:45 24
17.08.2025, 10:14 16
17.08.2025, 21:50
17.08.2025, 13:59 1
17.08.2025, 07:20 30