Динамо может лишиться известного игрока. Есть претендент из УПЛ

Неназванный клуб Украинской Премьер-лиги интересуется украинским нападающим киевского «Динамо» Владиславом Супрягой, сообщает журналист Игорь Цыганик.

По информации источника, один из коллективов элиты украинского футбола «не против» видеть у себя 25-летнего футболиста.

В прошлом сезоне Супряга играл на правах аренды за луганскую «Зарю». В 15 матчах он не совершил ни одного результативного действия.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Динамо» Александр Шовковский не рассчитывает на Владислава Супрягу.