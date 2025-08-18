Клуб из Англии в шаге от подписания украинского защитника. Это не Батагов
Денис Попов близок к переходу в «Уотфорд»
Английский «Уотфорд» интересуется украинским центральным защитником киевского «Динамо» Денисом Поповым, сообщает YouTube-канал WD18: Watford Fan Channel.
По информации источника, переход 26-летнего футболиста уже почти полностью согласован. Клубы находятся в шаге от договоренности.
В сезоне 2024/25 Денис Попов провел 35 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что английский «Борнмут» интересуется другим украинским центральным защитником – Арсеном Батаговым.
