Клуб из Англии в шаге от подписания украинского защитника. Это не Батагов

Английский «Уотфорд» интересуется украинским центральным защитником киевского «Динамо» Денисом Поповым, сообщает YouTube-канал WD18: Watford Fan Channel.

По информации источника, переход 26-летнего футболиста уже почти полностью согласован. Клубы находятся в шаге от договоренности.

В сезоне 2024/25 Денис Попов провел 35 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что английский «Борнмут» интересуется другим украинским центральным защитником – Арсеном Батаговым.