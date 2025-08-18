Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Легенда Реала не любит ходить в душ. И поэтому его бросила девушка
18 августа 2025, 20:50
Икера Касильяса опозорили на весь интернет

Instagram. Икер Касильяс

В конце июля снова поднялся шум вокруг интимной жизни экс-голкипера «Реала» и сборной Испании Икера Касильяса.

Легенда «Реала» отправился в Колумбию, где наслаждался райским отдыхом в компании местной психологини Джулианы Пантохи.

Красавица сама опубликовала фотографии, на которых они развлекались с бывшим вратарем в Картахене-де-Индияс. Сразу же пошли слухи об их отношениях, но Касильяс, конечно, все опроверг. Сама же Пантоха появилась в программе Tardear и высказалась довольно неприятно о чемпионе мира и Европы в составе сборной Испании.

Она подчеркнула возраст Касильяса, назвав его «44-летним мужчиной», и подтвердила, что он настойчиво за ней ухаживал, но интимных отношений не было. Из ее слов стало понятно, что она не поддалась его чарам из-за специфической гигиены.

«Я скажу это так, чтобы не прозвучало слишком грубо. Он был человеком, который не мылся каждый день», – заявила Пантоха, и ее слова вызвали бурную реакцию в эфире. Однако колумбийка не испугалась и объявила, что у нее есть материалы в подтверждение своих слов.

видео Реал Мадрид Икер Касильяс сборная Испании по футболу lifestyle девушки
Максим Лапченко Источник: Instagram
