Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
18 августа 2025, 19:48 | Обновлено 18 августа 2025, 19:56
Очередные антирекорды Аморима. В каких «достижениях» он стал первым?

Для «Манчестер Юнайтед» новый сезон АПЛ начался с поражения

Очередные антирекорды Аморима. В каких «достижениях» он стал первым?
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим стал менеджером АПЛ, который быстрее всего с 2010 года потерпел 15 поражений – всего за 28 матчей.

В расчет не принимались наставники клубов, которые только квалифицировались в Премьер-лигу.

17 августа состоялся поединок 1-го тура чемпионата Англии между командами «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Встреча завершилась минимальной победой «канониров» со счетом 1:0.

Ранее лидером этого антирекорда был бывший тренер «Суонси» Пол Клемент, который проиграл 15 матчей в 29 играх Премьер-лиги (2016/17–2018/19).

В самом «Ман Юнайтед» Аморим также стал антирекордсменом. Предыдущим лидером был голландец Эрик тен Хаг, который потерпел 15 поражений в 53 встречах чемпионата.

Статистика МЮ под руководством Аморима в АПЛ

  • 7 побед
  • 6 ничьих
  • 15 поражений

Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед - Арсенал Рубен Аморим Эрик тен Хаг Алекс Фергюсон Суонси
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
ivankondrat96
І це ще далеко не вечір
