Очередные антирекорды Аморима. В каких «достижениях» он стал первым?
Для «Манчестер Юнайтед» новый сезон АПЛ начался с поражения
Тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим стал менеджером АПЛ, который быстрее всего с 2010 года потерпел 15 поражений – всего за 28 матчей.
В расчет не принимались наставники клубов, которые только квалифицировались в Премьер-лигу.
17 августа состоялся поединок 1-го тура чемпионата Англии между командами «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Встреча завершилась минимальной победой «канониров» со счетом 1:0.
Ранее лидером этого антирекорда был бывший тренер «Суонси» Пол Клемент, который проиграл 15 матчей в 29 играх Премьер-лиги (2016/17–2018/19).
В самом «Ман Юнайтед» Аморим также стал антирекордсменом. Предыдущим лидером был голландец Эрик тен Хаг, который потерпел 15 поражений в 53 встречах чемпионата.
Статистика МЮ под руководством Аморима в АПЛ
- 7 побед
- 6 ничьих
- 15 поражений
