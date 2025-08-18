Очередные антирекорды Аморима. В каких «достижениях» он стал первым?

Тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим стал менеджером АПЛ, который быстрее всего с 2010 года потерпел 15 поражений – всего за 28 матчей.

В расчет не принимались наставники клубов, которые только квалифицировались в Премьер-лигу.

17 августа состоялся поединок 1-го тура чемпионата Англии между командами «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Встреча завершилась минимальной победой «канониров» со счетом 1:0.

Ранее лидером этого антирекорда был бывший тренер «Суонси» Пол Клемент, который проиграл 15 матчей в 29 играх Премьер-лиги (2016/17–2018/19).

В самом «Ман Юнайтед» Аморим также стал антирекордсменом. Предыдущим лидером был голландец Эрик тен Хаг, который потерпел 15 поражений в 53 встречах чемпионата.

Статистика МЮ под руководством Аморима в АПЛ