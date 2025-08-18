Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ига Свентек – Жасмин Паолини. Прогноз, анонс на финал WTA 1000 в Цинциннати
WTA
18 августа 2025, 17:29 |
86
0

Ига Свентек – Жасмин Паолини. Прогноз, анонс на финал WTA 1000 в Цинциннати

Поединок состоится в ночь на 19 августа и начнется ориентировочно в 01:00 по Киеву

18 августа 2025, 17:29 |
86
0
Ига Свентек – Жасмин Паолини. Прогноз, анонс на финал WTA 1000 в Цинциннати
Коллаж Sport.ua

19 августа, в финале турнира Цинциннати WTA, между собой сыграют Ига Свентек (WTA 3) и Жасмин Паолини (WTA 9).

Встреча начнется в 01:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Ига Свентек

Польская спортсменка по-прежнему входит в число топ-теннисисток, хотя былого доминирования уже нет. Свентек и дальше пытается оказывать серьезное давление на соперниц, но не всегда получается сохранять стабильность. Долгое время спортсменка ничего не могла выиграть в этом сезоне, пока ей не покорился престижный Уимблдон.

На турнире Цинциннати пока не было особых сложностей, Ига даже не позволила взять хотя бы партию. Полька обыграла «нейтралку» Потапову – 6:1, 6:4, потом прошла дальше из-за отказа украинки Марты Костюк. Рымнку Кырстю одолела 6:4, 6:3, а «нейтралку» Калинскую – 6:3, 6:4. Непростым был финал против Елены Рыбакиной, где Свентек хоть и выиграла 7:5, 6:3, но в первом сете пришлось сотворить мини-камбэк с 3:5. У польки 27 побед в 34 играх на харде в текущем сезоне.

Жасмин Паолини

Итальянская спортсменка играет с переменным успехом в этом сезоне, на ее счету полуфиналы в Штутгарте и Майами, она взяла титул в Риме, предстоящий финал тоже можно занести себе в актив.

На этом турнире у Паолини было немало сложных матчей, стартовая встрече против известной гречанки Марии Саккари выдалась напряженной – 7:6, 7:6. Потом прошла американку Крюгер – 7:6, 6:1. Без проблем удалось обыграть чешку Крейчикову – 6:1, 6:2, пришлось показать характер в битве со второй ракеткой мира Коко Гауфф – 2:6, 6:4, 6:3. В полуфинале Паолини тоже в трех сетах обыграла «нейтралку» Кудерметову – 6:3, 6:7, 6:3, хотя должна была закрывать матч в двух партиях. Итальянка выиграла 17 встреч из 24 на искусственном покрытии в этом сезоне.

Личные встречи

Полька доминирует в очных противостояниях – 5:0, причем в четырех матчах из пяти Паолини брала не больше четырех геймов. Соперницы последний раз пересекались в этом году на турнире Bad Homburg Open, тогда в полуфинале Свентек выиграла 6:1, 6:3

Прогноз на матч

Судя по котировкам, букмекеры не ждут особой интриги в этой паре, считая польку безоговорочным фаворитом. Паолини действительно удобная соперница для Свентек, итальянке стилистически сложно обыграть польскую спортсменку.

На этот раз я соглашусь с букмекерами, не думаю, что Жасмин сможет размочить счет. Поставлю на успех польки с форой -4,5 гейма. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.71.

Прогноз Sport.ua
Ига Свентек
19.08.2025 -
01:00
Жасмин Паолини
Фора Свентек (-4.5) 1.71 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Рот-Вайсс Эссен – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч Кубка Германии
Мальме – Сигма. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Янник Синнер – Карлос Алькарас. Прогноз на финал Мастерса в Цинциннати
Ига Свёнтек Жасмин Паолини прогнозы прогнозы на теннис WTA Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
Бокс | 18 августа 2025, 07:19 6
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер

Турки хочет боя украинца против Мозеса Итаумы

После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
Теннис | 17 августа 2025, 21:50 0
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати

Ига в двух сетах обыграла Елену и поборется за трофей турнира WTA 1000 в США

Скандал в Полесье. У Буткевича украли 220 тысяч долларов, уже были обыски
Футбол | 18.08.2025, 16:10
Скандал в Полесье. У Буткевича украли 220 тысяч долларов, уже были обыски
Скандал в Полесье. У Буткевича украли 220 тысяч долларов, уже были обыски
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
Бокс | 18.08.2025, 07:53
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
Паолини дожала россиянку и пробилась в финал супертурнира в Цинциннати
Теннис | 18.08.2025, 04:46
Паолини дожала россиянку и пробилась в финал супертурнира в Цинциннати
Паолини дожала россиянку и пробилась в финал супертурнира в Цинциннати
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Склоним головы. 2 года назад погиб игрок, за плечами которого 91 матч в УПЛ
Склоним головы. 2 года назад погиб игрок, за плечами которого 91 матч в УПЛ
17.08.2025, 09:00 4
Война
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
16.08.2025, 22:15 1
Бокс
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
17.08.2025, 10:14 11
Футбол
Реванш удался. Сборная Украины обыграла Швейцарию в пре-квалификации ЧМ
Реванш удался. Сборная Украины обыграла Швейцарию в пре-квалификации ЧМ
16.08.2025, 18:51 17
Баскетбол
Энрике выбрал центрбеков на первый матч ПСЖ в сезоне. Сыграет ли Забарный?
Энрике выбрал центрбеков на первый матч ПСЖ в сезоне. Сыграет ли Забарный?
16.08.2025, 22:05 1
Футбол
«Это будет в конце года». Президент WBC сделал заявление о будущем Усика
«Это будет в конце года». Президент WBC сделал заявление о будущем Усика
17.08.2025, 00:13
Бокс
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
16.08.2025, 21:31 12
Футбол
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
18.08.2025, 08:53 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем