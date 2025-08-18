19 августа, в финале турнира Цинциннати WTA, между собой сыграют Ига Свентек (WTA 3) и Жасмин Паолини (WTA 9).

Встреча начнется в 01:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Ига Свентек

Польская спортсменка по-прежнему входит в число топ-теннисисток, хотя былого доминирования уже нет. Свентек и дальше пытается оказывать серьезное давление на соперниц, но не всегда получается сохранять стабильность. Долгое время спортсменка ничего не могла выиграть в этом сезоне, пока ей не покорился престижный Уимблдон.

На турнире Цинциннати пока не было особых сложностей, Ига даже не позволила взять хотя бы партию. Полька обыграла «нейтралку» Потапову – 6:1, 6:4, потом прошла дальше из-за отказа украинки Марты Костюк. Рымнку Кырстю одолела 6:4, 6:3, а «нейтралку» Калинскую – 6:3, 6:4. Непростым был финал против Елены Рыбакиной, где Свентек хоть и выиграла 7:5, 6:3, но в первом сете пришлось сотворить мини-камбэк с 3:5. У польки 27 побед в 34 играх на харде в текущем сезоне.

Жасмин Паолини

Итальянская спортсменка играет с переменным успехом в этом сезоне, на ее счету полуфиналы в Штутгарте и Майами, она взяла титул в Риме, предстоящий финал тоже можно занести себе в актив.

На этом турнире у Паолини было немало сложных матчей, стартовая встрече против известной гречанки Марии Саккари выдалась напряженной – 7:6, 7:6. Потом прошла американку Крюгер – 7:6, 6:1. Без проблем удалось обыграть чешку Крейчикову – 6:1, 6:2, пришлось показать характер в битве со второй ракеткой мира Коко Гауфф – 2:6, 6:4, 6:3. В полуфинале Паолини тоже в трех сетах обыграла «нейтралку» Кудерметову – 6:3, 6:7, 6:3, хотя должна была закрывать матч в двух партиях. Итальянка выиграла 17 встреч из 24 на искусственном покрытии в этом сезоне.

Личные встречи

Полька доминирует в очных противостояниях – 5:0, причем в четырех матчах из пяти Паолини брала не больше четырех геймов. Соперницы последний раз пересекались в этом году на турнире Bad Homburg Open, тогда в полуфинале Свентек выиграла 6:1, 6:3

Прогноз на матч

Судя по котировкам, букмекеры не ждут особой интриги в этой паре, считая польку безоговорочным фаворитом. Паолини действительно удобная соперница для Свентек, итальянке стилистически сложно обыграть польскую спортсменку.

На этот раз я соглашусь с букмекерами, не думаю, что Жасмин сможет размочить счет. Поставлю на успех польки с форой -4,5 гейма. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.71.