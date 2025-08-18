Андерсон РИБЕЙРО: «Было много шансов, но ни одного гола»

ЮКСА в матче третьего тура Первой лиги встретилась с клубом «Феникс-Мариуполь». Команды сыграли вничью 0:0. Результат поединка прокомментировал главный тренер ФК ЮКСА Андерсон Рибейро.

«Наша команда еще очень новая, и я поблагодарил ребят в раздевалке за игру. Всю неделю они работали над завершением атак. Мы всегда создаем моменты, первые шансы, но пока не забиваем. Это вопрос только работы. Тренер может производить анализ, но именно игрок на поле должен сохранять спокойствие, чтобы реализовать момент. Команда новая, нападающие еще волнуются, и потому сегодня снова вышло так: было много шансов, но ни одного гола. Это только начало. И дальше нужно работать каждый день, объяснять, чтобы ребята начали забивать. Футбол доставляет удовольствие тогда, когда моменты завершаются голами. И скажу честно, такая проблема есть у всех команд. Вот и Феникс-Мариуполь сегодня создавал моменты, но тоже не забил. Реально забивающего голы игрока очень трудно найти. Те, кто умеет это делать, уже играют в Первой лиге. А мы должны тренировать молодых, работать, и рано или поздно эти моменты превратятся в голы.

Сегодня игра была тяжелой. В этом дивизионе всегда непросто. И я говорю, нам нужны все 11 игроков в поле. А сегодня, честно, был дисбаланс. Да, это был день Дмитрия Сабиева. Он показал отличную игру. Но еще три-четыре игрока не продемонстрировали такого уровня, как он, и потому баланса не хватало. Мы работаем над тем, чтобы команда играла ровнее и со временем она обязательно станет лучше.

Сегодня мы играли 4-4-2 с двумя нападающими, пытались больше атаковать через фланги. Были хорошие моменты, но не хватало завершения. Это работа на каждый день, вне зависимости от схемы. 3-5-2, 4-4-2 или 4-3-3. Главное, что мы создаем моменты. И один пункт на старте чемпионата я считаю позитивом. Команда новая. Ищем взаимопонимание. За три игры я уже сменил нескольких футболистов. Мы стремимся обрести баланс.

В Кубке Украины проведем ротацию, дадим шанс тем, кто сейчас сидит на скамье. И, возможно, именно они помогут нам пройти дальше», – сказал Андерсон Рибейро.