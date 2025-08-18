Эпицентр открыл голевой счет в элитном дивизионе
Свой первый мяч в УПЛ подопечные Сергея Нагорняка забили на 218-й минуте, начиная с дебюта
В третьем туре болельщики «Эпицентра» наконец-то дождались первого гола своей команды в чемпионатах Украины. Его автором на 218-й минуте, начиная с дебюта в элитном дивизионе, стал 25-летний защитник Александр Климец, который отличился на 38-й минуте поединка с «Динамо» (1:4).
В истории УПЛ больше времени на премьерный мяч понадобилось только семи клубам-новичкам. К слову, в матчах с «Динамо» открывали голевой счет в украинских чемпионатах еще 4 клуба: «Металлист» (Александр Призетко), «Одесса» (Дмитрий Тутиченко), каменская «Сталь» (Мигел Велозу, автогол) и «Оболонь» (Руслан Черненко).
Отметим, что после трех туров новичок УПЛ не набрал ни одного очка.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые поздние премьерные мячи клубов-дебютантов УПЛ
|
Мин.
|
Клуб
|
Автор гола
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
535'
|
Прикарпатье
|
Валерий ЛАХМАЙ
|
30.03.1992
|
Одесса (д)
|
1:0
|
428'
|
Борисфен
|
Сергей КОЗЫРЬ
|
03.08.2003
|
Звезда (г)
|
1:1
|
299'
|
Левый берег
|
Андрей ЯКИМИВ
|
26.08.2024
|
Черноморец (д)
|
1:0
|
278'
|
Заря
|
Тимерлан ГУСЕЙНОВ
|
27.03.1992
|
Нефтяник (д)
|
3:0
|
275'
|
Нива В
|
Николай ЛИТВИН
|
27.03.1992
|
Карпаты (д)
|
3:0
|
262'
|
Одесса
|
Дмитрий ТУТИЧЕНКО
|
23.03.1992
|
Динамо (д)
|
1:3
|
251'
|
Севастополь
|
Игорь О. ХУДОБЯК
|
24.07.2010
|
Арсенал (г)
|
1:0
|
218'
|
Эпицентр
|
Александр КЛИМЕЦ
|
16.08.2025
|
Динамо (д)
|
1:4
|
178'
|
Олимпик
|
Владимир ЛЫСЕНКО
|
03.08.2014
|
Заря (д)
|
1:0
|
171'
|
Звезда
|
Юрий БЕЛИЧЕНКО
|
29.07.1995
|
Черноморец (г)
|
1:1
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрес Онрубиа Маркес оценил игру украинского защитника
Ига в двух сетах обыграла Елену и поборется за трофей турнира WTA 1000 в США