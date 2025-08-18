Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
18 августа 2025, 15:12 | Обновлено 18 августа 2025, 15:16
Эпицентр открыл голевой счет в элитном дивизионе

Свой первый мяч в УПЛ подопечные Сергея Нагорняка забили на 218-й минуте, начиная с дебюта

Эпицентр открыл голевой счет в элитном дивизионе
ФК Эпицентр

В третьем туре болельщики «Эпицентра» наконец-то дождались первого гола своей команды в чемпионатах Украины. Его автором на 218-й минуте, начиная с дебюта в элитном дивизионе, стал 25-летний защитник Александр Климец, который отличился на 38-й минуте поединка с «Динамо» (1:4).

В истории УПЛ больше времени на премьерный мяч понадобилось только семи клубам-новичкам. К слову, в матчах с «Динамо» открывали голевой счет в украинских чемпионатах еще 4 клуба: «Металлист» (Александр Призетко), «Одесса» (Дмитрий Тутиченко), каменская «Сталь» (Мигел Велозу, автогол) и «Оболонь» (Руслан Черненко).

Отметим, что после трех туров новичок УПЛ не набрал ни одного очка.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние премьерные мячи клубов-дебютантов УПЛ

Мин.

Клуб

Автор гола

Дата

Соперник

Счет

535'

Прикарпатье

Валерий ЛАХМАЙ

30.03.1992

Одесса (д)

1:0

428'

Борисфен

Сергей КОЗЫРЬ

03.08.2003

Звезда (г)

1:1

299'

Левый берег

Андрей ЯКИМИВ

26.08.2024

Черноморец (д)

1:0

278'

Заря

Тимерлан ГУСЕЙНОВ

27.03.1992

Нефтяник (д)

3:0

275'

Нива В

Николай ЛИТВИН

27.03.1992

Карпаты (д)

3:0

262'

Одесса

Дмитрий ТУТИЧЕНКО

23.03.1992

Динамо (д)

1:3

251'

Севастополь

Игорь О. ХУДОБЯК

24.07.2010

Арсенал (г)

1:0

218'

Эпицентр

Александр КЛИМЕЦ

16.08.2025

Динамо (д)

1:4

178'

Олимпик

Владимир ЛЫСЕНКО

03.08.2014

Заря (д)

1:0

171'

Звезда

Юрий БЕЛИЧЕНКО

29.07.1995

Черноморец (г)

1:1

