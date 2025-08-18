Эпицентр открыл голевой счет в элитном дивизионе

В третьем туре болельщики «Эпицентра» наконец-то дождались первого гола своей команды в чемпионатах Украины. Его автором на 218-й минуте, начиная с дебюта в элитном дивизионе, стал 25-летний защитник Александр Климец, который отличился на 38-й минуте поединка с «Динамо» (1:4).

В истории УПЛ больше времени на премьерный мяч понадобилось только семи клубам-новичкам. К слову, в матчах с «Динамо» открывали голевой счет в украинских чемпионатах еще 4 клуба: «Металлист» (Александр Призетко), «Одесса» (Дмитрий Тутиченко), каменская «Сталь» (Мигел Велозу, автогол) и «Оболонь» (Руслан Черненко).

Отметим, что после трех туров новичок УПЛ не набрал ни одного очка.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние премьерные мячи клубов-дебютантов УПЛ