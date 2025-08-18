Фаната Ливерпуля наказали за оскорбления Сэменьо

Болельщика, задержанного по подозрению в расистских оскорблениях в адрес форварда «Борнмута» Антуана Сэменьо, отпустили под залог и запретили посещать какие-либо футбольные матчи в Великобритании.

Кроме того, 47-летний житель Ливерпуля по условиям залога не имеет права приближаться к стадиону ближе чем на милю (1,6 км).

Инцидент произошел во время матча 1-го тура нового сезона АПЛ между «Ливерпулем» и «Борнмутом» (4:2). В первом тайме Сэменьо сообщил арбитру, что с трибун в его адрес звучали расистские оскорбления.

Игра была приостановлена, а после того, как мужчину вывели со стадиона, матч продолжился.

Болельщик «Ливерпуля» ожидает суда и наказания.

Кстати, Семеньо после инцидента отличился дублем в ворота Ливерпуля.

Напомним, Сэменьо услышал расистские возгласы от зрителя, находившегося на инвалидной коляске.