  4. «Он идеально нам подходит». Луис Энрике уже в восторге от Забарного
18 августа 2025, 15:31
«Он идеально нам подходит». Луис Энрике уже в восторге от Забарного

Главный тренер ПСЖ доволен дебютом украинца

«Он идеально нам подходит». Луис Энрике уже в восторге от Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил игру украинского защитника своей команды Ильи Забарного в матче 1-го тура французской Лиги 1 с «Нантом».

«Его технические и физические данные идеально подходят для стиля игры, который мне нравится. Он комфортно чувствует себя как с мячом, так и без него. Он выигрывает единоборства. Он провел очень хороший матч», – цитирует Энрике Allez Paris.

«ПСЖ» победил «Нант» со счетом 1:0. Украинский защитник вышел в стартовом составе парижан и отыграл весь матч.

Ранее Забарный прокомментировал свой дебют за «ПСЖ».

Нант Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ Илья Забарный Луис Энрике
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
