«Он идеально нам подходит». Луис Энрике уже в восторге от Забарного
Главный тренер ПСЖ доволен дебютом украинца
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил игру украинского защитника своей команды Ильи Забарного в матче 1-го тура французской Лиги 1 с «Нантом».
«Его технические и физические данные идеально подходят для стиля игры, который мне нравится. Он комфортно чувствует себя как с мячом, так и без него. Он выигрывает единоборства. Он провел очень хороший матч», – цитирует Энрике Allez Paris.
«ПСЖ» победил «Нант» со счетом 1:0. Украинский защитник вышел в стартовом составе парижан и отыграл весь матч.
Ранее Забарный прокомментировал свой дебют за «ПСЖ».
