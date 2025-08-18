«Он идеально нам подходит». Луис Энрике уже в восторге от Забарного

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил игру украинского защитника своей команды Ильи Забарного в матче 1-го тура французской Лиги 1 с «Нантом».

«Его технические и физические данные идеально подходят для стиля игры, который мне нравится. Он комфортно чувствует себя как с мячом, так и без него. Он выигрывает единоборства. Он провел очень хороший матч», – цитирует Энрике Allez Paris.

«ПСЖ» победил «Нант» со счетом 1:0. Украинский защитник вышел в стартовом составе парижан и отыграл весь матч.

Ранее Забарный прокомментировал свой дебют за «ПСЖ».