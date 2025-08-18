Герреро забил первый мяч за Динамо в чемпионатах Украины
В рядах киевлян забивали в УПЛ игроки 27 стран дальнего зарубежья
В поединке с «Эпицентром» (4:1) 25-летний панамский форвард Эдуардо Герреро открыл свой голевой счет за «Динамо» в чемпионатах Украины. Он стал игроком 27-й страны дальнего зарубежья, чьи представители забивали за бело-синих в УПЛ, в том числе 7-й – из Нового Света.
Между тем голевую премьеру Герреро отпраздновал лишь в 18-м матче. Больше игр на первый забитый мяч понадобилось только полпредам Сенегала (Пап Диакате) – 28 и Марокко (Бадр Эль-Каддури) – 22.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Премьерные голы за Динамо в УПЛ представителей стран Нового Света
|
Страна
|
Дата
|
Матч
|
Игрок
|
Соперник
|
Счет
|
Бразилия
|
12.09.2002
|
3-й
|
ЛЕАНДРУ
|
Ворскла (д)
|
8:0
|
Аргентина
|
20.07.2004
|
1-й
|
Роберто НАННИ
|
Закарпатье (г)
|
2:1
|
Парагвай
|
04.10.2015
|
5-й
|
Дерлис ГОНСАЛЕС
|
Ворскла (г)
|
4:0
|
Уругвай
|
18.05.2019
|
5-й
|
Карлос ДЕ ПЕНА
|
Мариуполь (д)
|
2:1
|
Венесуэла
|
11.08.2021
|
1-й
|
Эрик РАМИРЕС
|
Минай (д)
|
2:0
|
Колумбия
|
18.09.2024
|
2-й
|
Брайан СЕБАЛЬОС
|
Ворскла (д)
|
3:1
|
Панама
|
16.08.2025
|
18-й
|
Эдуардо ГЕРРЕРО
|
Эпицентр (г)
|
4:1
