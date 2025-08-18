Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Герреро забил первый мяч за Динамо в чемпионатах Украины
Украина. Премьер лига
18 августа 2025, 14:18 | Обновлено 18 августа 2025, 14:24
Герреро забил первый мяч за Динамо в чемпионатах Украины

В рядах киевлян забивали в УПЛ игроки 27 стран дальнего зарубежья

Герреро забил первый мяч за Динамо в чемпионатах Украины
ФК Динамо. Эдуардо Герреро (слева)

В поединке с «Эпицентром» (4:1) 25-летний панамский форвард Эдуардо Герреро открыл свой голевой счет за «Динамо» в чемпионатах Украины. Он стал игроком 27-й страны дальнего зарубежья, чьи представители забивали за бело-синих в УПЛ, в том числе 7-й – из Нового Света.

Между тем голевую премьеру Герреро отпраздновал лишь в 18-м матче. Больше игр на первый забитый мяч понадобилось только полпредам Сенегала (Пап Диакате) – 28 и Марокко (Бадр Эль-Каддури) – 22.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные голы за Динамо в УПЛ представителей стран Нового Света

Страна

Дата

Матч

Игрок

Соперник

Счет

Бразилия

12.09.2002

3-й

ЛЕАНДРУ

Ворскла (д)

8:0

Аргентина

20.07.2004

1-й

Роберто НАННИ

Закарпатье (г)

2:1

Парагвай

04.10.2015

5-й

Дерлис ГОНСАЛЕС

Ворскла (г)

4:0

Уругвай

18.05.2019

5-й

Карлос ДЕ ПЕНА

Мариуполь (д)

2:1

Венесуэла

11.08.2021

1-й

Эрик РАМИРЕС

Минай (д)

2:0

Колумбия

18.09.2024

2-й

Брайан СЕБАЛЬОС

Ворскла (д)

3:1

Панама

16.08.2025

18-й

Эдуардо ГЕРРЕРО

Эпицентр (г)

4:1
