Герреро забил первый мяч за Динамо в чемпионатах Украины

В поединке с «Эпицентром» (4:1) 25-летний панамский форвард Эдуардо Герреро открыл свой голевой счет за «Динамо» в чемпионатах Украины. Он стал игроком 27-й страны дальнего зарубежья, чьи представители забивали за бело-синих в УПЛ, в том числе 7-й – из Нового Света.

Между тем голевую премьеру Герреро отпраздновал лишь в 18-м матче. Больше игр на первый забитый мяч понадобилось только полпредам Сенегала (Пап Диакате) – 28 и Марокко (Бадр Эль-Каддури) – 22.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные голы за Динамо в УПЛ представителей стран Нового Света