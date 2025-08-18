Месси или Роналду? Чемпион мира 2018 выбрал сильнейшего соперника

Французский центральный защитник и чемпион мира 2018 года Адиль Рами назвал лучшего футболиста, против которого играл за свою профессиональную карьеру:

«Несомненно, Лионель Месси, я встречался с ним 12 раз в Испании. Когда я впервые играл против него, я плохо спал накануне, думал: «Надеюсь, мы проиграем 2:0, не больше». Когда мы выигрывали 1:0, Месси сам решал, когда хочет сравнять счет. Мы все выстраивались, четверо защитников, все вместе, меняли позиции... Я даже с 10-летними так не делаю. И каждый раз, когда мы были уверены, что хорошо расположились, как армия, ему удавалось найти тот проклятый пас, чтобы разрезать нас между линиями для маленького Педро...

За всю мою карьеру мне 2000 раз задавали вопрос: Месси или Роналду? И мне было трудно это сказать, потому что мне очень нравится Криштиану Роналду. Это два разных стиля игры, но их нельзя сравнивать, это дар, с этим ничего не поделаешь. Если бы мне пришлось выбирать карьеру между ними двумя, я бы выбрал карьеру Роналду, за его имидж, за то, кто он есть... Но с Роналду я был счастлив, потому что знал, что могу дотронуться до него, сфолить на нем. С Месси, даже если бы хотел схватить его за футболку, чтобы сфолить, не смог бы».