«Такими игроками разбрасываться нельзя», – Федецкий о провале Александрии

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
18 августа 2025, 10:21 | Обновлено 18 августа 2025, 11:07
Бывший защитник сборной Украины считает, что команду Кирилла Нестеренко хоронить рано

ФК Металлист 1925

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua бывший защитник национальной сборной Украины Артем Федецкий высказал свое мнение относительно неудачных результатов «Александрии», которая, напомним, в прошлом чемпионате заняла второе место.

– Артем, пожалуй, главным разочарованием старта нынешнего сезона, есть выступление серебряного призера прошлого чемпионата «Александрии», которая потерпела пять поражений (с учетом еврокубков) при разнице мячей – 2:14.
– Не скажу ничего нового. В межсезонье команда потеряла весь тренерский штаб, ушло много ключевых исполнителей. Поэтому такая ситуация где-то прогнозировалась, что «Александрии» будет очень сложно с самого начала давать хороший результат. Я считаю, что Кирилл Нестеренко – молодой перспективный наставник, но команда не делается за месяц, нужно время, что, к примеру, доказал Руслан Ротань, возглавляя эту команду в прошлом сезоне.

В нынешней ситуации футболистам самим нужно собраться, проявить характер, потому что можно залезть в такую яму, что потом будет очень сложно выбраться. К тому же в дубль переведены Мигель Кампуш и Кирилл Ковалец. Да, тренер дал комментарий по этому поводу, но истинных причин такого решения, названо не было. Впрочем, такими исполнителями, на мой взгляд, разбрасываться нельзя, тем более, в такой ситуации.

– Руководство понимает всю сложность ситуации? Насколько у них хватит терпения?
– Они сами должны были видеть, что подобное может произойти. Если было известно, что Ротань уйдет, то на трансферном рынке нужно было работать раньше, чтобы попытаться избежать стартового провала. Сейчас не то время, чтобы выбрасывать большие деньги на приобретение легионеров высокого уровня.

– Но именно на покупке иностранцев и был сделан акцент в межсезонье.
– Возможно, цена на них была лучшей, чем на украинцев, а эти все кадровые вопросы необходимо было закрывать в течение месяца, поскольку дырки в составе команды были очень серьезные. Но тем же легионерам также нужно привыкнуть к сегодняшним реалиям «Александрии» и к тому, что у нас в стане идет война. Психологически это непросто.

– Вы, как опытный в прошлом футболист, а сейчас специалист, дайте прогноз на дальнейшие перспективы «Александрии».
– Не нужно заранее их хоронить или отправлять в первую лигу. Прошло только три тура, впереди практически весь чемпионат. Я считаю, что команду возглавляет квалифицированный специалист, это я могу сказать на основе своего общения с Нестеренко. Здесь важно достучаться до футболистов, помочь, кому нужно психологически. Без поддержки друг друга ничего не получится. Сейчас у «Александрии» на первом месте не игра, а результат, поэтому еще больше нужно пахать на тренировках и во время матчей.

Вот если еще несколько туров александрийцы также не смогут добиться хоть какого-то результата, тогда нужно будет задумываться об изменениях в команде.

– Но уже следующий матч с «Шахтером».
– Опять же, в футболе всякое может быть. «Горняки» из-за еврокубковых матчей сейчас много перемещаются, возможно, у команды, будет усталость. Хотя глядя на то, как подопечные Арды Турана действовали в поединке против «Вереса», не могу сказать, что они были сильно уставшими. Наверное, дают о себе знать трехразовые тренировки в межсезонье (улыбается).

Впрочем, «Александрии» отступать некуда. На мой взгляд, это будет очень интересный поединок, один из центральных в туре, несмотря на то, что команда Кирилла Нестеренко находится на дне турнирной таблицы.

