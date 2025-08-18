Защитник Арсенала после победы над МЮ: «Надеюсь, я буду играть много»
Риккардо Калафьори проанализировал матч первого тура АПЛ
Защитник лондонского «Арсенала» Риккардо Калафиори прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» в первом туре Английской Премьер-лиги. Итальянский футболист отметился забитым мячом, который принес «канонирам» три очка (1:0).
«Как всегда, мы много работали над стандартными положениями, и именно это сегодня показали. Нам нужно, по возможности, улучшаться и двигаться дальше.
Если мы хотим конкурировать на высоком уровне, мы должны быть сильными на каждой позиции. Мои партнёры по команде готовы играть, и не легко выходить на поле в каждом матче.
Уверенность, которую мы ощущаем внутри, поднимет наш уровень игры. Надеюсь, я буду много играть, но если нет – есть другой партнёр по команде, который сможет выйти на поле», – сказал Риккардо.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ангелина опровергла эту информацию
Президент клуба «Ингулец» – про Шевченко