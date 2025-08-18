Защитник Арсенала после победы над МЮ: «Надеюсь, я буду играть много»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
18 августа 2025, 11:35 | Обновлено 18 августа 2025, 11:37
Риккардо Калафьори проанализировал матч первого тура АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Риккардо Калафьори

Защитник лондонского «Арсенала» Риккардо Калафиори прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» в первом туре Английской Премьер-лиги. Итальянский футболист отметился забитым мячом, который принес «канонирам» три очка (1:0).

«Как всегда, мы много работали над стандартными положениями, и именно это сегодня показали. Нам нужно, по возможности, улучшаться и двигаться дальше.

Если мы хотим конкурировать на высоком уровне, мы должны быть сильными на каждой позиции. Мои партнёры по команде готовы играть, и не легко выходить на поле в каждом матче.

Уверенность, которую мы ощущаем внутри, поднимет наш уровень игры. Надеюсь, я буду много играть, но если нет – есть другой партнёр по команде, который сможет выйти на поле», – сказал Риккардо.

Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед - Арсенал Риккардо Калафьори
Андрей Витренко Источник: Sky Sports
