Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Микель Артета прокомментировал дебют Виктора Дьекереша
Англия
17 августа 2025, 21:28 |
288
0

Микель Артета прокомментировал дебют Виктора Дьекереша

Испанский специалист остался доволен игрой шведского футболиста

17 августа 2025, 21:28 |
288
0
Микель Артета прокомментировал дебют Виктора Дьекереша
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета и Виктор Дьекереш

Испанский тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал игру шведского нападающего Виктора Дьекереша после матча первого тура Английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед», в котором со счетом 1:0 победу добыли «канониры»:

«Дьекереш проделал много хорошей работы, я доволен. По нашему высокому прессингу и требуемому ритму игры видно, что нам есть над чем работать. Выезд в Манчестер и победа в первом матче — очень хороший старт».

Ранее «Арсенал» нанес поражение «Манчестер Юнайтед» на старте АПЛ.

По теме:
Ман Юнайтед – Арсенал – 0:1. Как забил Калафиори. Видео гола и обзор
Минимальная победа в стиле канониров. Статистика матча МЮ – Арсенал
Впереди только Салах. Крис Вуд продолжает забивать в АПЛ
Микель Артета Виктор Дьекереш Арсенал Лондон Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Арсенал чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Энрике выбрал центрбеков на первый матч ПСЖ в сезоне. Сыграет ли Забарный?
Футбол | 16 августа 2025, 22:05 1
Энрике выбрал центрбеков на первый матч ПСЖ в сезоне. Сыграет ли Забарный?
Энрике выбрал центрбеков на первый матч ПСЖ в сезоне. Сыграет ли Забарный?

Выход Ильи прогнозируется в стартовом составе

Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
Бокс | 17 августа 2025, 09:20 2
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко

Британец уважает братьев Кличко

Эспаньол – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 17.08.2025, 21:33
Эспаньол – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Эспаньол – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Вошли во вкус. ЛНЗ в Житомире обыграл Полесье
Футбол | 17.08.2025, 19:53
Вошли во вкус. ЛНЗ в Житомире обыграл Полесье
Вошли во вкус. ЛНЗ в Житомире обыграл Полесье
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
Футбол | 17.08.2025, 07:20
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
16.08.2025, 07:20 3
Футбол
Два метра. Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Польше
Два метра. Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Польше
15.08.2025, 18:05 13
Другие виды
Известно, какую травму получил Усик. Из-за этого он может потерять пояс
Известно, какую травму получил Усик. Из-за этого он может потерять пояс
16.08.2025, 11:00 2
Бокс
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
15.08.2025, 17:55 3
Футбол
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
16.08.2025, 21:31 10
Футбол
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
16.08.2025, 04:22
Бокс
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
16.08.2025, 07:42 1
Бокс
Судаков выбрал клуб, за который проведет новый сезон. Есть варинат из АПЛ
Судаков выбрал клуб, за который проведет новый сезон. Есть варинат из АПЛ
16.08.2025, 04:40 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем