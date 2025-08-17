Англия17 августа 2025, 21:28 |
Микель Артета прокомментировал дебют Виктора Дьекереша
Испанский специалист остался доволен игрой шведского футболиста
17 августа 2025, 21:28 |
Испанский тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал игру шведского нападающего Виктора Дьекереша после матча первого тура Английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед», в котором со счетом 1:0 победу добыли «канониры»:
«Дьекереш проделал много хорошей работы, я доволен. По нашему высокому прессингу и требуемому ритму игры видно, что нам есть над чем работать. Выезд в Манчестер и победа в первом матче — очень хороший старт».
Ранее «Арсенал» нанес поражение «Манчестер Юнайтед» на старте АПЛ.
