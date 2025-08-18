Аякс спас ничью в матче с обладателем Кубка, ПСВ легко победил Твенте
В Нидерландах сыграли матчи четвертого тура
18 августа было сыграно пять матчей второго тура чемпионата Нидерландов.
«Гоу Эхед Иглс» принимал «Аякс». Команды провели очень результативный первый тайм, забив четыре мяча на двоих. Во втором тайме болельщики мячей не увидели – 2:2.
«Спарта» одержала победу над «Утрехтом» – 2:0, ПСВ на выезде переиграл «Твенте» – 2:0.
Результативной ничьей завершился матч между «Волендамом» и «АЗ Алкмааром» – 2:2. «Бреда» обыграла минимально «Ситтард» – 2:1.
Нидерланды. Эредивизи. 2-й тур
Гоу Эхед Иглс – Аякс – 2:2
Голы: Мейленстен, 20, Линтгорст, 44 – Классен, 3, Баас, 45+3
Спарта Роттердам – Утрехт – 2:1
Голы: Китолано, 25, Лауритсен, 88 (пенальти), – Де Вит, 63
Твенте – ПСВ – 0:2
Голы: Брунс, 7 (автогол), Схаутен, 54
Волендам – АЗ Алкмаар – 2:2
Голы: Олерс, 7, Мбуямба, 65 – Садик, 16, Перротт, 54
Бреда – Ситтард – 2:1
Голы: Холтби, 23, Талвитие, 57, – Бриттин, 76
