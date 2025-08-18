Аякс спас ничью в матче с обладателем Кубка, ПСВ легко победил Твенте

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Нидерландов
НАК Бреда
17.08.2025 21:00 – FT 2 : 1
Фортуна Ситтард
Нидерланды
18 августа 2025, 08:10 | Обновлено 18 августа 2025, 08:11
21
0

В Нидерландах сыграли матчи четвертого тура

Getty Images/Global Images Ukraine

18 августа было сыграно пять матчей второго тура чемпионата Нидерландов.

«Гоу Эхед Иглс» принимал «Аякс». Команды провели очень результативный первый тайм, забив четыре мяча на двоих. Во втором тайме болельщики мячей не увидели – 2:2.

«Спарта» одержала победу над «Утрехтом» – 2:0, ПСВ на выезде переиграл «Твенте» – 2:0.

Результативной ничьей завершился матч между «Волендамом» и «АЗ Алкмааром» – 2:2. «Бреда» обыграла минимально «Ситтард» – 2:1.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Нидерланды. Эредивизи. 2-й тур

Гоу Эхед Иглс – Аякс – 2:2

Голы: Мейленстен, 20, Линтгорст, 44 – Классен, 3, Баас, 45+3

Спарта Роттердам – Утрехт – 2:1

Голы: Китолано, 25, Лауритсен, 88 (пенальти), – Де Вит, 63

Твенте – ПСВ – 0:2

Голы: Брунс, 7 (автогол), Схаутен, 54

Волендам – АЗ Алкмаар – 2:2

Голы: Олерс, 7, Мбуямба, 65 – Садик, 16, Перротт, 54

Бреда – Ситтард – 2:1

Голы: Холтби, 23, Талвитие, 57, – Бриттин, 76

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Philip Brittijn (Фортуна Ситтард).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Юхо Талвитие (НАК Бреда).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Льюис Холтби (НАК Бреда).
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
