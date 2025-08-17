Карбованцы и доллары. Чемпион Олимпиады поведал, как получил большие деньги

Олимпийский чемпион 1988 года в составе сборной СССР Евгений Яровенко 17 августа отпраздновал день рождения. Один из ключевых исполнителей днепропетровского «Днепра» конца 80-х – начала 90-х сейчас работает тренером в Казахстане, откуда начинался его путь в большой футбол.

Евгений Яровенко в разговоре с корреспондентом Sport.ua вспомнил самые яркие события своей профессиональной карьеры, а именно – золото Олимпиады-1988 в Сеуле.

– Честно говоря, никто из нас тогда не осознавал, что мы сделали и чего достигли. Те события были как в тумане. Это уже потом, вернувшись домой, поняли, что к чему. С тех пор прошло не одно десятилетие, но время от времени вспоминаются те счастливые моменты. В финале мы играли со сборной Бразилии, в составе которой выступали такие известные исполнители, как вратарь Таффарел, Бебето, Ромарио. После обмена голами в основное время пришлось играть дополнительные два тайма по 15 минут, в которых Юрию Савичеву удалось забить победный мяч. С ним, кстати, мы играли на одном фланге и хорошо понимали друг друга в игре.

– Премиальные за чемпионство на Олимпийских Играх были солидными?

– Конечно. Каждый футболист олимпийской сборной получил по приезду с Игр по 12 тысяч карбованцев от Госкомспорта СССР. А во время пребывания в Сеуле нам начислили по 6,4 тысячи долларов. Это были очень большие на то время деньги. Правда, получили мы на корейской земле на руки лишь 5,8 тысячи. А 600 долларов у нас забрали с условием выдачи их на Родине в обмен на аппаратуру. Дело в том, что тогда каждый из членов нашей делегации получил по одному телевизору и видеомагнитофону корейской фирмы, которые в СССР были огромным дефицитом. Достать такую аппаратуру было трудно, а если кто-то и имел такую возможность, то за большие деньги.

Так вот, после возвращения в Союз нам эту аппаратуру выдали в Спорткомитете СССР в Москве. А ещё по одному «видику» мы получили до приезда в Сеул, когда во время десятидневной акклиматизации в Японии играли товарищеские матчи. За них нам дали по 300 долларов, а мы имели возможность приобрести с скидкой видеомагнитофон Sanyo. Та аппаратура – аппаратура, а всё же самым ценным приобретением из той азиатской поездки для каждого из нас были золотые медали Олимпиады.