Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Карбованцы и доллары. Чемпион Олимпиады поведал, как получил большие деньги
Украина. Премьер лига
17 августа 2025, 23:32 | Обновлено 18 августа 2025, 00:01
Карбованцы и доллары. Чемпион Олимпиады поведал, как получил большие деньги

Евгений Яровенко отпраздновал день рождения

17 августа 2025, 23:32 | Обновлено 18 августа 2025, 00:01
Карбованцы и доллары. Чемпион Олимпиады поведал, как получил большие деньги
Евгений Яровенко

Олимпийский чемпион 1988 года в составе сборной СССР Евгений Яровенко 17 августа отпраздновал день рождения. Один из ключевых исполнителей днепропетровского «Днепра» конца 80-х – начала 90-х сейчас работает тренером в Казахстане, откуда начинался его путь в большой футбол.

Евгений Яровенко в разговоре с корреспондентом Sport.ua вспомнил самые яркие события своей профессиональной карьеры, а именно – золото Олимпиады-1988 в Сеуле.

– Честно говоря, никто из нас тогда не осознавал, что мы сделали и чего достигли. Те события были как в тумане. Это уже потом, вернувшись домой, поняли, что к чему. С тех пор прошло не одно десятилетие, но время от времени вспоминаются те счастливые моменты. В финале мы играли со сборной Бразилии, в составе которой выступали такие известные исполнители, как вратарь Таффарел, Бебето, Ромарио. После обмена голами в основное время пришлось играть дополнительные два тайма по 15 минут, в которых Юрию Савичеву удалось забить победный мяч. С ним, кстати, мы играли на одном фланге и хорошо понимали друг друга в игре.

– Премиальные за чемпионство на Олимпийских Играх были солидными?

– Конечно. Каждый футболист олимпийской сборной получил по приезду с Игр по 12 тысяч карбованцев от Госкомспорта СССР. А во время пребывания в Сеуле нам начислили по 6,4 тысячи долларов. Это были очень большие на то время деньги. Правда, получили мы на корейской земле на руки лишь 5,8 тысячи. А 600 долларов у нас забрали с условием выдачи их на Родине в обмен на аппаратуру. Дело в том, что тогда каждый из членов нашей делегации получил по одному телевизору и видеомагнитофону корейской фирмы, которые в СССР были огромным дефицитом. Достать такую аппаратуру было трудно, а если кто-то и имел такую возможность, то за большие деньги.

Так вот, после возвращения в Союз нам эту аппаратуру выдали в Спорткомитете СССР в Москве. А ещё по одному «видику» мы получили до приезда в Сеул, когда во время десятидневной акклиматизации в Японии играли товарищеские матчи. За них нам дали по 300 долларов, а мы имели возможность приобрести с скидкой видеомагнитофон Sanyo. Та аппаратура – аппаратура, а всё же самым ценным приобретением из той азиатской поездки для каждого из нас были золотые медали Олимпиады.

Евгений Яровенко день рождения Олимпийские игры 1988 сборная СССР по футболу инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
